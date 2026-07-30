Встреча Зеленского с Трампом окончательно унизила Путина: эксперт ошеломил причиной

В Белом доме все более критично оценивают перспективы России в войне против Украины, а Дональд Трамп изменяет собственное восприятие ситуации после получения новых разведывательных данных и консультаций с военными. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его убеждению встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером не принесла мгновенных прорывов, однако стала важным этапом в развитии стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую военную поддержку, производство ракет, поставки перехватчиков для систем ПВО и координацию оборонного сотрудничества.

Политолог подчеркнул, что главным результатом переговоров стало изменение подхода США к оценке войны.

"Трамп не видит, что Украина уже побеждает, но он также не видит и никакой победы России. Именно это сейчас является ключевым моментом", – заявил Рейтерович.

По словам эксперта, Кремль долгое время убеждал президента США, что России нужно всего несколько месяцев, чтобы окончательно склонить войну в свою пользу. Однако реальная ситуация на фронте не подтвердила эти ожидания.

"Информация, которую Трамп получает от военных и американской разведки, свидетельствует о другом. Российские потери стремительно растут, а фронт не демонстрирует прорыв, на который рассчитывали в Кремле", — пояснил политолог.

В то же время Рейтерович призвал не спешить с выводами о кардинальном изменении американской политики. По его мнению, окончательные выводы можно сделать только после последующих контактов между Вашингтоном и Москвой.

"Нам важно не то, что Трамп говорит, а то, какие конкретные решения он примет. Если появятся санкции или другие шаги давления, тогда станет ясно, насколько он готов вести переговоры уже с позиции силы", – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп пока не спешит задействовать весь спектр рычагов давления на Россию, оставляя себе возможность для дальнейшего политического маневра. Между тем, Кремль использует затягивание процесса, продолжая декларировать готовность к переговорам, однако без реальных шагов навстречу миру, заявил председатель Института мировой политики, политолог Виктор Шлинчак.