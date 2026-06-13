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Зухвалий план Путіна: як у Кремлі планують примусити Київ до миру на своїх умовах

Військовий Сазонов розповів, чому Путін може атакувати НАТО

13 червня 2026, 13:54
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Кречмаровская Наталия

Напередодні західне медіа повідомило про ймовірний план лідера РФ Володимира Путіна щодо нападу на одну з країн НАТО. Може інсценувати окупацію Естонії, а потім виведення військ з естонської території, щоб дискредитувати НАТО та показати Європі, що Трамп не підтримує її, зазначає видання. 

Зухвалий план Путіна: як у Кремлі планують примусити Київ до миру на своїх умовах

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що такий сценарій можливий, однак мета — інша. 

“Спершу війська входять, а потім оголошується перше, що важливо, що це частина війни Заходу проти Росії, що ведеться руками України. І Кремль викочує умови, щоб домовлятися про мир. Тепер уже в Естонії, а може, Латвії та Литві, може бути Польщі”, — зазначив військовий. 

Потім, за словами Сазонова, Росія може торгуватися — пообіцяти вивести війська повністю чи частково за умови припинення допомоги Україні. Таким чином Путін може спробувати змусити Київ піти на мир на російських умовах. 

“Ось це реальні цілі, дуже потрібні. У таку гру Путін може зіграти. Тут врахована і слабкість НАТО, і неготовність до війни цих країн, і можливості Росії, які, звичайно, не такі величезні, як їм здаються, але існує. І ось на цих умовах увійти та шантажувати, щоб обрізати допомогу Україні та добитися тут хоч чогось, це так”, — припустив захисник України.

Військовий зауважив, що цей сценарій дуже спокусливий для Путіна і його ретельно розглядають у Кремлі. Особливо на тлі безальтернативної ситуації в Україні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у РФ пропонують боротися з українськими дронами.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=2HDPKf7Y2kw
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