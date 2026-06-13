Зухвалий план Путіна: як у Кремлі планують примусити Київ до миру на своїх умовах

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Кречмаровская Наталия
Напередодні західне медіа повідомило про ймовірний план лідера РФ Володимира Путіна щодо нападу на одну з країн НАТО. Може інсценувати окупацію Естонії, а потім виведення військ з естонської території, щоб дискредитувати НАТО та показати Європі, що Трамп не підтримує її, зазначає видання.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що такий сценарій можливий, однак мета — інша.
Потім, за словами Сазонова, Росія може торгуватися — пообіцяти вивести війська повністю чи частково за умови припинення допомоги Україні. Таким чином Путін може спробувати змусити Київ піти на мир на російських умовах.
Військовий зауважив, що цей сценарій дуже спокусливий для Путіна і його ретельно розглядають у Кремлі. Особливо на тлі безальтернативної ситуації в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у РФ пропонують боротися з українськими дронами.