Зухвалий план Путіна: як у Кремлі планують примусити Київ до миру на своїх умовах

Напередодні західне медіа повідомило про ймовірний план лідера РФ Володимира Путіна щодо нападу на одну з країн НАТО. Може інсценувати окупацію Естонії, а потім виведення військ з естонської території, щоб дискредитувати НАТО та показати Європі, що Трамп не підтримує її, зазначає видання.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що такий сценарій можливий, однак мета — інша.

“Спершу війська входять, а потім оголошується перше, що важливо, що це частина війни Заходу проти Росії, що ведеться руками України. І Кремль викочує умови, щоб домовлятися про мир. Тепер уже в Естонії, а може, Латвії та Литві, може бути Польщі”, — зазначив військовий.

Потім, за словами Сазонова, Росія може торгуватися — пообіцяти вивести війська повністю чи частково за умови припинення допомоги Україні. Таким чином Путін може спробувати змусити Київ піти на мир на російських умовах.

“Ось це реальні цілі, дуже потрібні. У таку гру Путін може зіграти. Тут врахована і слабкість НАТО, і неготовність до війни цих країн, і можливості Росії, які, звичайно, не такі величезні, як їм здаються, але існує. І ось на цих умовах увійти та шантажувати, щоб обрізати допомогу Україні та добитися тут хоч чогось, це так”, — припустив захисник України.

Військовий зауважив, що цей сценарій дуже спокусливий для Путіна і його ретельно розглядають у Кремлі. Особливо на тлі безальтернативної ситуації в Україні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у РФ пропонують боротися з українськими дронами.



