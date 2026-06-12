У РФ знайшли “геніальну” формулу проти дронів: доходить до повного абсурду

Росії все частіше “прилітає” — українські дрони дістаються уже й віддалені куточки країни та вражають НПЗ. У Росії, звісно від таких справ не в захваті, однак знайти раціональне рішення не можуть, тому генерують цікаві ідеї.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, яке рішення, як протидію українським дронам, запропонував зетвоєнкор Слотков. Він пропонує карати самих росіян, за “прильоти” українських дронів. Сазонов зазначив, що претензії не до ППО, генералів чи самого Путіна, а до постраждалих.

Сазонов процитував пропозицію російського воєнкора: "Керівників життєво важливих об'єктів при розгромі їх українськими БПЛА треба віддавати під суд. Це збільшить їхню особисту відповідальність за безпеку довіреної ділянки. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав, що у НПЗ та в інших гроші на захист від БПЛА є. З цього я роблю висновок (воєнкор РФ, — ред.) про, можливо, нераціональне їх використання".

Тобто, зазначив військовий ЗСУ, унікальна формула знайдена — “росіяни, захищайтесь самі, захищайте свої підприємства та будинки".

Сазонов зауважив, що люди платять податки, щоб їх захищала армія — система, за його словами, так працює, а не інакше.

“А ви обдерли свій бізнес податками, а тепер говорите — захищайте самі.Тобто люди заплатили податки, Путін вліз у війну, тепер по людях прилітає, підприємства, заправки, нафтобази горять, усі отримують збитки, люди страждають, люди гинуть. Ви сплачували податки, ви розраховували на свою армію, ППО. А не вистачає армії ППО, все зайняте на Валдаї, Москві, на інших важливих місцях. Тож самі купуйте РЛС, ПЗРК панцир, натягуйте сітки, бо гроші у вас є”, — так прокоментував ідею Сазонов.

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