России все чаще "прилетает" — украинские дроны достаются уже и отдаленные уголки страны и поражают НПЗ. В России, конечно, от таких дел не в восторге, однако найти рациональное решения не могут, поэтому генерируют интересные идеи.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, какое решение, как противодействие украинским дронам, предложил зетвоенкор Слотков. Он предлагает наказывать самих россиян, за "прилеты" украинских дронов. Сазонов отметил, что претензии не к ПВО, генералам или самому Путину, а к пострадавшим.

Сазонов процитировал предложение российского военкора: "Руководителей жизненно важных объектов при разгроме их украинскими БПЛА надо отдавать под суд. Это увеличит их личную ответственность за безопасность доверенного участка. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что у НПЗ и у других деньги на защиту от БПЛА есть. Из этого я делаю вывод (военкор РФ, — ред.) о возможно нерациональном их использовании".

То есть, отметил военный ВСУ, уникальная формула найдена – “россияне, защищайтесь сами, защищайте свои предприятия и дома".

Сазонов отметил, что люди платят налоги, чтобы их защищала армия – система, по его словам, так работает, а не иначе.

"А вы ободрали свой бизнес налогами, а теперь говорите — защищайте сами. То есть люди заплатили налоги, Путин влез в войну, теперь по людям прилетает, предприятия, заправки, нефтебазы горят, все получают убытки, люди страдают, люди гибнут. Вы платили налоги, вы рассчитывали на свою армию, ПВО. А не хватает армии ПВО, все занято на Валдае, Москве, на других важных местах. Так что сами покупайте РЛС, ПЗРК панцирь, натягивайте сетки, потому что деньги у вас есть”, — так прокомментировал идею Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал о настоящих планах Путина.



