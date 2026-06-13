Дерзкий план Путина: как в Кремле планируют принудить Киев к миру на своих условиях

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Кречмаровская Наталия
Накануне западное медиа сообщило о предполагаемом плане лидера РФ Владимира Путина по нападению на одну из стран НАТО. Может инсценировать оккупацию Эстонии, а затем вывод войск с эстонской территории, чтобы дискредитировать НАТО и показать Европе, что Трамп не поддерживает ее, отмечает издание.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что такой сценарий возможен, однако цель – другая.
Затем, по словам Сазонова, Россия может торговаться – пообещать вывести войска полностью или частично при условии прекращения помощи Украине. Таким образом, Путин может попытаться заставить Киев пойти на мир на российских условиях.
Военный заметил, что этот сценарий очень соблазнителен для Путина и его тщательно рассматривают в Кремле. Особенно на фоне безальтернативной ситуации в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как в РФ предлагают бороться с украинскими дронами.