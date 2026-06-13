Дерзкий план Путина: как в Кремле планируют принудить Киев к миру на своих условиях

Накануне западное медиа сообщило о предполагаемом плане лидера РФ Владимира Путина по нападению на одну из стран НАТО. Может инсценировать оккупацию Эстонии, а затем вывод войск с эстонской территории, чтобы дискредитировать НАТО и показать Европе, что Трамп не поддерживает ее, отмечает издание.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что такой сценарий возможен, однако цель – другая.

"Сначала войска входят, а затем объявляется первое, что важно, что это часть войны Запада против России, которая ведется руками Украины. И Кремль выкатывает условия, чтобы договариваться о мире. Теперь уже в Эстонии, а может Латвии и Литве, может быть Польше", — отметил военный.

Затем, по словам Сазонова, Россия может торговаться – пообещать вывести войска полностью или частично при условии прекращения помощи Украине. Таким образом, Путин может попытаться заставить Киев пойти на мир на российских условиях.

"Вот это реальные цели, очень нужные. В такую игру Путин может сыграть. Здесь учтена и слабость НАТО, и неготовность к войне этих стран, и возможности России, которые, конечно, не так огромны, как им кажутся, но существует. И вот на этих условиях войти и шантажировать, чтобы обрезать помощь Украине и добиться здесь хоть чего-то, это да”, — предположил защитник Украины.

Военный заметил, что этот сценарий очень соблазнителен для Путина и его тщательно рассматривают в Кремле. Особенно на фоне безальтернативной ситуации в Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в РФ предлагают бороться с украинскими дронами.



