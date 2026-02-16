ЗСУ зірвали спробу прориву: яке ключове місто на Сході тримають під повним контролем

Місто Куп’янськ на Харківщині залишається під впевненим контролем Сил оборони України, а спроби російських військ закріпитися в населеному пункті завершилися провалом. Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Війна України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські військові повністю контролюють ситуацію в місті, тоді як окремі групи окупантів фактично опинилися в ізоляції. Зокрема, 15 лютого було зафіксовано роботу 22 ворожих рацій, що свідчить про присутність кількох десятків російських військових, зосереджених в одному з кварталів на північ від центру Куп’янська, поблизу лікарні. Ці підрозділи локалізовані і не можуть вести активні наступальні дії.

За даними українських військових, росіяни мають лише легке озброєння та безпілотники, а їхнє забезпечення відбувається шляхом скидання боєприпасів і продовольства з повітря. Фактично вони змушені боротися за виживання, не маючи можливості прорватися або отримати повноцінне підкріплення.

Водночас на околицях міста, зокрема в районі Куп’янська-Вузлового, противник продовжує штурмові дії, однак усі атаки завершуються безрезультатно. Окупанти також намагалися проникнути до міста з північного напрямку, використовуючи нестандартні маршрути, включно з пересуванням через труби та замерзлі річки. Проте ці спроби були своєчасно виявлені та зірвані українськими захисниками.

У Силах оборони наголошують: ситуація перебуває під контролем, а російські війська не лише не змогли захопити Куп’янськ, а й опинилися в пастці без шансів на успіх.

