Война с Россией ВСУ сорвали попытку прорыва: какой ключевой город на Востоке держат под полным контролем
ВСУ сорвали попытку прорыва: какой ключевой город на Востоке держат под полным контролем

В ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Купянске

16 февраля 2026, 14:08
Кравцев Сергей

Город Купянск в Харьковской области остается под уверенным контролем Сил обороны Украины, а попытки российских войск закрепиться в населенном пункте завершились провалом. Об этом сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

ВСУ сорвали попытку прорыва: какой ключевой город на Востоке держат под полным контролем

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военные полностью контролируют ситуацию в городе, в то время как отдельные группы окупантов фактически оказались в изоляции. В частности, 15 февраля была зафиксирована работа 22 вражеских раций, что свидетельствует о присутствии нескольких десятков российских военных, сосредоточенных в одном из кварталов к северу от центра Купянска, вблизи больницы. Эти подразделения локализованы и не могут вести активных наступательных действий.

По данным украинских военных, у россиян есть лишь легкое вооружение и беспилотники, а их обеспечение происходит путем сброса боеприпасов и продовольствия с воздуха. Фактически они вынуждены сражаться за выживание, не имея возможности прорваться или получить полноценное подкрепление.

В то же время в окрестностях города, в частности в районе Купянска-Узлового, противник продолжает штурмовые действия, однако все атаки завершаются безрезультатно. Оккупанты также пытались проникнуть в город с северного направления, используя нестандартные маршруты, включая передвижение через трубы и замерзшие реки. Однако эти попытки были своевременно обнаружены и сорваны украинскими защитниками.

В Силах обороны отмечают, что ситуация находится под контролем, а российские войска не только не смогли захватить Купянск, но и оказались в ловушке без шансов на успех.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска оккупировали населенный пункт Ровно, расположенный между Покровском и Мирноградом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете аналитиков DeepState.




