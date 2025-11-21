ЗСУ збивають російські дрони секретним американським комплексом: що відомо про нову зброю

Українські військові застосовують американські зенітні комплекси Merops для знищення російських дронів Shahed та "Гербера". За їх допомогою вже збито понад тисячу ворожих безпілотників.

Система Merops на кузові вантажівки. Фото: з відкритих джерел

Антидроновий комплекс розробили в межах американської ініціативи Project Eagle, повідомляє The Defense Post.

Характеристики комплексу поки тримають у таємниці. Однак, відомо, що Merops має наземну станцію керування, пускову платформу та безпосередньо безпілотник-перехоплювач Surveyor.

Екіпаж комплексу складається з чотирьох людей: командира, пілота та двох техніків. За оцінками фахівців, навчитися працювати із системою можна за два тижні.

Перехоплювач може розвивати швидкість понад 280 км/год. Застосовують Merops для перехоплення далекобійних дронів, а також безпілотників, що здійснюють розвідку безпосередньо біля лінії фронту.

"За даними Business Insider, одна система Merops коштує приблизно 15 000 доларів, порівняно 35 000 доларів за іранського "Шахеда", що робить її розумним, стійким рішенням для масштабних атак дронів. Це також звільняє дорогі ракети для боротьби з важкими, броньованими загрозами", — пише американське видання.

Раніше інформація передачу цієї системи до ЗСУ не розголошувалась. Немає також інформації про те, скільки часу в ЗСУ вже застосовують Merops для відбиття дронових атак.

Успішна експлуатація Merops Силами оборони України вже привернула увагу військових інших країн. Систему, зокрема, опановують в армії Польщі, де тренування проводять інструктори із США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні почали постачати спеціалізовані ракети від бельгійського виробника Thales Belgium, призначені для боротьби з ударними дронами типу Shahed.

Європейська компанія адаптувала компактну 70‑міліметрову ракету під нову бойову частину FZ123: у вибуховому заряді практично кілограмової потужності розміщено тисячі невеликих сталевих кульок, які при підриві розлітаються у всіх напрямках.