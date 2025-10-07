logo_ukra

Шахеди будуть менше дошкуляти українцям: стало відомо про неординарне рішення

Радіус ураження при підриві боєголовки — до 25 м у діаметрі, що достатньо для знищення дрона. Максимальна дальність цієї ракети з такою бойовою частиною — близько 3 км.

7 жовтня 2025, 09:25
Автор:
Клименко Елена

Україні почали постачати спеціалізовані ракети від бельгійського виробника Thales Belgium, призначені для боротьби з ударними дронами типу Shahed, пише Business Insider. Європейська компанія адаптувала компактну 70міліметрову ракету під нову бойову частину FZ123: у вибуховому заряді практично кілограмової потужності розміщено тисячі невеликих сталевих кульок, які при підриві розлітаються у всіх напрямках.

Шахеди будуть менше дошкуляти українцям: стало відомо про неординарне рішення

Фото: з відкритих джерел

Така конструкція забезпечує ефективну площинну поразку — зона ураження при детонації сягає до 25 метрів у діаметрі, що за заявами виробника достатньо для знищення або виведення з ладу ударного безпілотника. Максимальна дальність застосування ракети з цим типом бойової частини — близько 3 кілометрів, що дозволяє діяти по низьколетючих цілях на коротко-середніх відстанях.

У Thales Belgium повідомили, що ракети вже розгортають в Україні, а запити з боку Києва перевищують поточні виробничі можливості компанії. Представники фірми зауважили: якщо Україна просить більше боєприпасів, це свідчить про задоволення результатами їхнього застосування. Водночас конкретних цифр про вартість одиниці чи кількість поставлених ракет виробник не розкриває.

За інформацією Business Insider, 70мм ракети з новою бойовою частиною коштують дорожче за перехоплювачідрони, які вже використовуються для боротьби з Shahed, але при цьому значно поступаються в ціні традиційним зенітним ракетам. Такий баланс вартості й ефективності робить їх привабливим рішенням для точкового знищення масово застосовуваних ворогом дронів без залучення витратних комплексів ППО високого класу.

Як вже писали "Коментарі", США відкрили можливість для придбання ракет та ЗРК Patriot, проте все вирішить наявність фінансування, заявив президент Володимир Зеленський.



