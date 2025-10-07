Попри згоду Трампа: стало відомо про велику проблему з передачею Україні ракет і систем Patriot

США відкрили можливість для придбання ракет та ЗРК Patriot, проте все вирішить наявність фінансування, заявив президент Володимир Зеленський.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

За його словами, постачання систем Patriot підтверджені, і американський шатдаун не став перешкодою для постачання озброєння

"Хочемо швидше, але, я вам сказав, усе залежить від фінансів. Американці розблокували можливість купівлі не тільки ракет, а й самих систем. Питання лише в грошах", — наголосив Зеленський.

Він також відзначив, що після дипломатичного розблокування одного питання часто виникають інші дефіцитні потреби, тому Київ розраховує на використання заморожених російських активів для покриття витрат.

Тим часом ЗМІ повідомляли про модернізацію російських ракет, що ускладнює роботу української ППО, зокрема для систем Patriot. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив, що модернізація балістики може підвищити швидкість ракет або їхню маневреність на ділянках перехоплення — хоча кардинальних змін в "Іскандерах№, за його словами, не зафіксовано.

Через дефіцит протиракетних боєприпасів тепер по одній цілі часто випускають лише по одній перехоплювальній ракеті замість двох, як раніше, тож Україні доводиться економно використовувати запаси. Повітряні сили підтвердили, що робота по квазібалістичних цілях ускладнилася: система у режимі перехоплення балістики діє автоматично, і визначити точку зіткнення перехоплювача з ціллю стало важче.

