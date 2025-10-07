logo

Ракеты и системы Patriot стали большой проблемой для Украины: названа неожиданная причина
Ракеты и системы Patriot стали большой проблемой для Украины: названа неожиданная причина

Соединенные Штаты предоставили Украине разрешение на приобретение ракет и ЗРК Patriot, однако реализация этого решения будет зависеть от наличия финансирования.

7 октября 2025, 10:10
Клименко Елена

США открыли возможность покупки ракет и ЗРК Patriot, однако все решит наличие финансирования, заявил президент Владимир Зеленский.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

По его словам, поставки систем Patriot подтверждены, и американский шатдаун не стал помехой для поставок вооружения.

"Хотим быстрее, но, я вам сказал, все зависит от финансов. Американцы разблокировали возможность покупки не только ракет, но и самих систем. Вопрос только в деньгах", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что после дипломатической разблокировки одного вопроса часто возникают другие дефицитные потребности, поэтому Киев рассчитывает на использование замороженных российских активов для покрытия расходов.

Между тем, СМИ сообщали о модернизации российских ракет, что усложняет работу украинского ПВО, в частности для систем Patriot. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил, что модернизация баллистики может повысить скорость ракет или их маневренность на участках перехвата — хотя кардинальных изменений в Искандерах №, по его словам, не зафиксировано.

Из-за дефицита противоракетных боеприпасов теперь по одной цели часто выпускают только по одной перехватывающей ракете вместо двух, как раньше, поэтому Украине приходится экономно использовать запасы. Воздушные силы подтвердили, что работа по квазибалистическим целям усложнилась: система в режиме перехвата баллистики действует автоматически, и определить точку столкновения перехватчика с целью стало труднее.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший канцлер Германии Ангела Меркель сейчас пытается оправдать свою политику в отношении России, которая, по мнению многих, частично способствовала агрессии против Украины. Однако ее аргументы не снимают политическую ответственность за решения, которые могли повлиять на начало полномасштабной войны.

 



