Шахеды будут меньше донимать украинцев: стало известно о неординарном решении

Украине начали снабжать специализированные ракеты от бельгийского производителя Thales Belgium, предназначенные для борьбы с ударными дронами типа Shahed, пишет Business Insider. Европейская компания адаптировала компактную 70 - миллиметровую ракету под новую боевую часть FZ123: во взрывном заряде практически килограммовой мощности размещены тысячи небольших стальных шариков, которые при подрыве разлетаются по всем направлениям.

Фото: из открытых источников

Такая конструкция обеспечивает эффективное плоскостное поражение – зона поражения при детонации достигает до 25 метров в диаметре, что по заявлениям производителя достаточно для уничтожения или выведения из строя ударного беспилотника. Максимальная дальность применения ракеты с этим типом боевой части – около 3 километров, что позволяет действовать по низколетящим целям на коротко-средних расстояниях.

В Thales Belgium сообщили, что ракеты уже развертываются в Украине, а запросы со стороны Киева превышают текущие производственные возможности компании. Представители фирмы отметили: если Украина требует больше боеприпасов, это свидетельствует об удовлетворении результатами их применения. В то же время, конкретных цифр о стоимости единицы или количестве поставленных ракет производитель не раскрывает.

По информации Business Insider, 70 - мм ракеты с новой боевой частью стоят дороже перехватчиков - дроны, которые уже используются для борьбы с Shahed, но при этом значительно уступают в цене традиционным зенитным ракетам. Такой баланс стоимости и эффективности делает их привлекательным решением для точечного уничтожения массово применяемых врагом дронов без привлечения расходных комплексов ПВО высокого класса.

Как уже писали "Комментарии", США открыли возможность покупки ракет и ЗРК Patriot, однако все решит наличие финансирования, заявил президент Владимир Зеленский.