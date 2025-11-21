ВСУ сбивают российские дроны секретным американским комплексом: что известно о новом оружии

Украинские военные применяют американские зенитные комплексы Merops для уничтожения российских дронов Shahed и "Гербера". С их помощью уже сбито более тысячи вражеских беспилотников.

Система Merops на кузове грузовика. Фото: из открытых источников

Антидроновый комплекс был разработан в рамках американской инициативы Project Eagle, сообщает The Defense Post.

Характеристики комплекса пока держат в секрете. Однако известно, что Merops имеет наземную станцию управления, пусковую платформу и непосредственно беспилотник-перехватчик Surveyor.

Экипаж комплекса состоит из четырех человек: командира, пилота и двух техников. По оценкам специалистов, научиться работать с системой можно за две недели.

Перехватчик может развивать скорость более 280 км/ч. Применяют Merops для перехвата дальнобойных дронов, а также беспилотников, разведывающих непосредственно у линии фронта.

"По данным Business Insider, одна система Merops стоит примерно 15 000 долларов, сравнительно 35 000 долларов за иранского "Шахеда", что делает ее разумным, устойчивым решением для масштабных атак дронов. Это также освобождает дорогие ракеты для борьбы с тяжелыми, бронированными угрозами", — пишет американское издание.

Ранее информация о передаче этой системы в ВСУ не разглашалась. Нет также информации о том, сколько времени в ВСУ уже применяют Merops для отражения атак дронов.

Успешная эксплуатация Merops Силами обороны Украины привлекла внимание военных других стран. Системой, в частности, овладевают в армии Польши, где тренировки проводят инструкторы из США.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украину начали поставлять специализированные ракеты от бельгийского производителя Thales Belgium, предназначенные для борьбы с ударными дронами типа Shahed.

Европейская компания адаптировала компактную 70-миллиметровую ракету под новую боевую часть FZ123: во взрывном заряде практически килограммовой мощности размещены тысячи небольших стальных шариков, которые при подрыве разлетаются по всем направлениям.