ЗСУ завдали удару по полігону запуску "Орєшніка": чому це так важливо

Сили оборони України у січні 2026 року завдали серії успішних ударів по інфраструктурі російського ракетного полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі. Що стоїть за цією атакою? Чому так важливо? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Удар по «Капустиному Яру». Фото: з відкритих джерел

Цей удар – доказ здатності України виводити з ладу підприємства російського ВПК

Авіаексперт Валерій Романенко заявив в ефірі телемарафону, що успішні удари по російському полігону "Капустін Яр", звідки ворог запускає ракети "Горішник", свідчать про здатність Сил оборони України виводити з ладу підприємства російського ВПК.

За словами експерта, Капустін Яр – це випробувальний центр ракетної техніки, де ракетний комплекс "Орєшнік" – один із елементів.

"Якщо, дійсно, нанесли серйозне ураження, то це пункт управління. Це удари по пункту управління, удар по радіолокаційних станціях, які виконують супроводження та наведення цілей... З одного боку, "Капустін Яр" — "мухосраньськ", місце зі страшним кліматом, різкими перепадами температур. І, якщо там зараз на вулицю вигнали особовий склад, то нехай відчують, як жити киянам (без світла та опалення через удари РФ – ред.). Їх там треба регулярно бити", — підкреслив Романенко.

За його словами, все обладнання, яке там є, дуже вразливе для ударів, адже йдеться про радіоелектронну техніку. Це складні комплекси — антени, системи управління та передачі даних. Як зазначив Романенко, якщо туди прилетіла українська ракета "Фламінго", яка несе 1,1 тонни вибухівки, то "воронки там відповідні".

Фахівець також заявив, що цей удар – доказ здатності України виводити з ладу підприємства російського ВПК та далекобійні засоби поразки противника. Україна під час війни, додав експерт, має на це право.

"Якщо ми виводимо з ладу якесь російське підприємство або такий полігон, як "Капустін Яр", замінити його росіянам нема чим", – підкреслив Романенко.

Точні наслідки влучення по території полігону "Капустін Яр" залишаються невідомими

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що атака українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" могла бути реакцією на січневий обстріл України балістичною ракетою "Орєшнік".

За словами експерта, удар по об'єкту, з якого російські війська запускають, має ознаки відплати за атаку на захід України.

"Очевидно слід припустити, що це був удар помсти. Тобто ми пам'ятаємо, що „Орєшнік“ була запущена Львовом або околицями Львова. Сталося це 9 січня, якщо я не помиляюся, під час одного із масштабних обстрілів території України", — заявив експерт.

Оглядач наголосив, що успішне застосування ракет "Фламінго" зняло питання їхньої технічної здібності. Він зазначив, що раніше точилися суперечки щодо того, чи здатні ці ракети літати та вражати цілі.

"За наявною інформацією, це ракети „Фламінго“. Ми можемо сказати, що таки вони літають і запускаються, це теж дуже добре… Ми бачимо, що, на щастя, ці ракети можуть використовувати і вони були використані за призначенням", — додав експерт.

Денис Попович зазначив, що точні наслідки влучення по території полігону "Капустін Яр" залишаються невідомими. Хоча є дані про пошкодження певних будівель, оцінити їх вплив на подальшу експлуатацію ракетних комплексів "Горішник" поки що неможливо через відсутність детальної інформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — таємна система ППО США пройшла випробування в Україні: деталі.



