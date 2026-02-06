ЗСУ завдали удару по полігону запуску "Орєшніка": чому це так важливо

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сили оборони України у січні 2026 року завдали серії успішних ударів по інфраструктурі російського ракетного полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі. Що стоїть за цією атакою? Чому так важливо? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Удар по «Капустиному Яру». Фото: з відкритих джерел
Авіаексперт Валерій Романенко заявив в ефірі телемарафону, що успішні удари по російському полігону "Капустін Яр", звідки ворог запускає ракети "Горішник", свідчать про здатність Сил оборони України виводити з ладу підприємства російського ВПК.
За словами експерта, Капустін Яр – це випробувальний центр ракетної техніки, де ракетний комплекс "Орєшнік" – один із елементів.
За його словами, все обладнання, яке там є, дуже вразливе для ударів, адже йдеться про радіоелектронну техніку. Це складні комплекси — антени, системи управління та передачі даних. Як зазначив Романенко, якщо туди прилетіла українська ракета "Фламінго", яка несе 1,1 тонни вибухівки, то "воронки там відповідні".
Фахівець також заявив, що цей удар – доказ здатності України виводити з ладу підприємства російського ВПК та далекобійні засоби поразки противника. Україна під час війни, додав експерт, має на це право.
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що атака українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" могла бути реакцією на січневий обстріл України балістичною ракетою "Орєшнік".
За словами експерта, удар по об'єкту, з якого російські війська запускають, має ознаки відплати за атаку на захід України.
Оглядач наголосив, що успішне застосування ракет "Фламінго" зняло питання їхньої технічної здібності. Він зазначив, що раніше точилися суперечки щодо того, чи здатні ці ракети літати та вражати цілі.
Денис Попович зазначив, що точні наслідки влучення по території полігону "Капустін Яр" залишаються невідомими. Хоча є дані про пошкодження певних будівель, оцінити їх вплив на подальшу експлуатацію ракетних комплексів "Горішник" поки що неможливо через відсутність детальної інформації.
Читайте також на порталі "Коментарі" — таємна система ППО США пройшла випробування в Україні: деталі.