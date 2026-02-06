ВСУ нанесли удар по полигону запуска "Орешника": почему это так важно

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли серию успешных ударов по инфраструктуре российского ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале. Что стоит за этой атакой? Почему это так важно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар по «Капустиному Яру». Фото: из открытых источников

Этот удар – доказательство способности Украины выводить из строя предприятия российского ВПК

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил в эфире телемарафона, что успешные удары по российскому полигону "Капустин Яр", откуда враг запускает ракеты "Орешник", свидетельствуют о способности Сил обороны Украины выводить из строя предприятия российского ВПК.

По словам эксперта, Капустин Яр – это испытательный центр ракетной техники, где ракетный комплекс "Орешник" – один из элементов.

"Если действительно нанесли серьезное поражение, то это пункт управления. Это удары по пункту управления, удар по радиолокационным станциям, которые выполняют сопровождение и наведение целей... С одной стороны, "Капустин Яр" – "мухосранск", место со страшным климатом, резкими перепадами температур. И, если там сейчас на улицу выгнали личный состав, то пусть почувствуют, как жить киевлянам (без света и отопления из-за ударов РФ – ред.). Их там нужно регулярно бить", — акцентировал Романенко.

По его словам, все оборудование, которое там есть, очень уязвимо для ударов, ведь речь идет о радиоэлектронной технике. Это сложные комплексы – антенны, системы управления и передачи данных. Как отметил Романенко, если туда прилетела украинская ракета "Фламинго", которая несет 1,1 тонны взрывчатки, то "воронки там соответствующие".

Специалист также заявил, что этот удар – доказательство способности Украины выводить из строя предприятия российского ВПК и дальнобойные средства поражения противника. Украина во время войны, добавил эксперт, имеет на это право.

"Если мы выводим из строя какое-то российское предприятие или такой полигон, как "Капустин Яр", заменить его россиянам нечем", – подчеркнул Романенко.

Точные последствия попадания по территории полигона "Капустин Яр" остаются неизвестными

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "КИЕВ24", что атака украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" могла быть реакцией на январский обстрел Украины баллистической ракетой "Орешник".

По словам эксперта, удар по объекту, с которого российские войска совершают запуски, имеет признаки возмездия за атаку на запад Украины.

"Очевидно, следует предположить, что это был удар мести. То есть мы помним, что „Орешник“ был запущен по Львову или по окрестностям Львова. Произошло это 9 января, если я не ошибаюсь, во время одного из масштабных обстрелов территории Украины", — заявил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что успешное применение ракет "Фламинго" сняло вопрос их технической способности. Он отметил, что ранее шли споры относительно того, способны ли эти ракеты летать и поражать цели.

"По имеющейся информации это ракеты „Фламинго“. Мы можем сказать, что все-таки они летают и запускаются, это тоже очень хорошо… Мы видим, что, к счастью, эти ракеты могут использовать и они были использованы по назначению", — добавил эксперт.

Денис Попович отметил, что точные последствия попадания по территории полигона "Капустин Яр" остаются неизвестными. Хотя есть данные о повреждениях определенных зданий, оценить их влияние на дальнейшую эксплуатацию ракетных комплексов "Орешник" пока невозможно из-за отсутствия детальной информации.

