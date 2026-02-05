Удар по самому болезненному: куда на этот раз прилетели «Фламинго»

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли серию успешных ударов по инфраструктуре российского ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

Удар по полигону Капустин Яр. Фото: Генштаб

По информации военных, под поражение попал комплекс построек ангарного типа, где осуществляется предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Удары были нанесены с применением ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, беспилотных систем FP-5 "Фламинго".

В Генштабе отмечают, что в результате атак часть зданий на территории полигона получила повреждения разной степени. Один из ангаров получил серьезные повреждения, что могло повлиять на функционирование объекта. Также сообщается об эвакуации части личного состава с территории полигона.

Официальная Москва традиционно не комментирует последствия ударов, в то же время, информация украинской стороны указывает на уязвимость ключевых военных объектов РФ даже в глубоком тылу.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут принимать меры по снижению ракетного потенциала противника и ослаблению его способности наносить удары по территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 февраля несколько регионов России подверглись массированным дроновым атакам. Под ударом оказались прежде всего Белгородская и Ростовская области, где местные жители сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и пролетах беспилотников.

Согласно российским СМИ, в Белгороде и близлежащих районах власти объявили ракетную опасность. В то же время в Ростовской области фиксировали масштабную атаку дронов. Взрывы раздавались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Азове. Очевидцы утверждают, что группы БПЛА заходили со стороны Таганрогского залива, а звуки ПВО были слышны в течение длительного времени.



