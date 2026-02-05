logo_ukra

Удар по найболючішому: куди цього разу прилетіли «Фламінго»
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по найболючішому: куди цього разу прилетіли «Фламінго»

Пошкоджені ангари підготовки балістичних ракет, особовий склад евакуйовано

5 лютого 2026, 11:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України у січні 2026 року завдали серії успішних ударів по інфраструктурі російського ракетного полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Удар по найболючішому: куди цього разу прилетіли «Фламінго»

Удар по полігону Капустін Яр. Фото: Генштаб

За інформацією військових, під ураження потрапив комплекс будівель ангарного типу, де здійснюється передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Удари були завдані із застосуванням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема безпілотних систем FP-5 "Фламінго".

У Генштабі зазначають, що внаслідок атак частина будівель на території полігону зазнала ушкоджень різного ступеня. Один з ангарів отримав суттєві пошкодження, що могло вплинути на функціонування об’єкта. Також повідомляється про евакуацію частини особового складу з території полігону.

Офіційна Москва традиційно не коментує наслідки ударів, водночас інформація української сторони вказує на вразливість ключових військових об’єктів РФ навіть у глибокому тилу.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі вживатимуть заходів для зниження ракетного потенціалу противника та послаблення його здатності завдавати ударів по території України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 5 лютого кілька регіонів Росії зазнали масованих дронових атак. Під ударом опинилися насамперед Бєлгородська та Ростовська області, де місцеві мешканці повідомляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та прольоти безпілотників.

Згідно з російськими ЗМІ, у Бєлгороді та прилеглих районах влада оголосила ракетну небезпеку. Водночас у Ростовській області фіксували масштабну атаку дронів. Вибухи лунали в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Батайську та Азові. Очевидці стверджують, що групи БПЛА заходили з боку Таганрозької затоки, а звуки ППО було чути протягом тривалого часу.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34666
