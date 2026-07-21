ЗСУ засліпили окупантів: Генштаб повідомив про удари по рідкісній РЛС та ключову логістику армії РФ

Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по військовій інфраструктурі Росії, позбавляючи супротивника можливостей для ведення бойових дій. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом 20 липня та в ніч на 21 липня українські підрозділи успішно атакували одразу кілька важливих об'єктів російських військ на окупованих територіях та у прикордонних районах РФ.

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Однією з найбільш значущих цілей стала станція радіолокації "Бусоль-С", уражена в районі населеного пункту Хорли Херсонської області. Ця система призначена для виявлення морських цілей та забезпечення їх координатами, дозволяючи російським підрозділам контролювати прибережну акваторію та координувати дії на Чорному морі.

Крім того, українські військові завдали ударів по логістичній інфраструктурі супротивника. Під поразку потрапив склад матеріально-технічного забезпечення в районі Давидівського Донецької області, склад боєприпасів біля Кундрючого Луганської області, а також ще один логістичний об'єкт у районі Попово-Лежачі Курської області Росії.

Окрему увагу українські сили приділили засобам управління безпілотниками. За даними Генштабу, було вражено пункти управління російськими дронами в районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також біля Кам'янського у Запорізькій області.

В українському військовому командуванні наголосили, що такі операції є частиною системної кампанії зі знищення військового потенціалу Росії. Мета таких ударів – порушити постачання військ, ускладнити управління підрозділами та знизити можливості противника щодо проведення подальших наступальних дій.

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