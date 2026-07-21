В российском парламенте вновь прозвучали заявления, оправдывающие продолжение войны против Украины. На этот раз с резонансным заявлением выступил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, который фактически назвал боевые действия условием сохранения российского государства.

Петр Толстой. Фото: из открытых источников

По словам российского политика, война якобы стала для Москвы борьбой за собственное существование. Он утверждает, что прекращение боевых действий может привести к исчезновению России "в том виде, в котором она существует сегодня". Кроме того, Толстой назвал полномасштабное вторжение борьбой за "независимость", "свободу" и право самостоятельно принимать политические решения.

Российский депутат также заявил, что Кремль якобы не имел другого выбора, кроме начала войны, поскольку, по его версии, Москву вынудили прибегнуть к силовому сценарию. Он призвал россиян продолжать боевые действия независимо от возможных последствий и необходимых жертв.

Подобная риторика остается одной из ключевых составляющих официальной позиции российских властей. В Кремле регулярно заявляют о готовности вести войну столько, сколько потребуется, объясняя это необходимостью защиты будущего страны.

Вместе с тем Украина и западные государства неоднократно подчеркивали, что именно российское руководство продолжает затягивать вооруженный конфликт. Киев отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к конструктивным переговорам, а вместо этого выдвигает ультимативные требования, несовместимые с принципами международного права и территориальной целостности Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия РФ попыталась прорваться к Сумам: в США рассказали, чем все закончилось.



