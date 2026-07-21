Чи триватиме війна: у Держдумі зробили нову гучну заяву про Україну

У російському парламенті знову пролунали заяви, які виправдовують продовження війни проти України. На цей раз із резонансною заявою виступив віце-спікер Державної думи РФ Петро Толстой, який фактично назвав бойові дії умовою збереження російської держави.

Петро Толстой. Фото: з відкритих джерел

За словами російського політика, війна нібито стала для Москви боротьбою за існування. Він стверджує, що припинення бойових дій може призвести до зникнення Росії "у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні". Крім того, Толстой назвав повномасштабне вторгнення боротьбою за "незалежність", "свободу" та право самостійно приймати політичні рішення.

Російський депутат також заявив, що Кремль нібито не мав іншого вибору, окрім початку війни, оскільки, за його версією, Москву змусили вдатися до силового сценарію. Він закликав росіян продовжувати бойові дії незалежно від можливих наслідків та необхідних жертв.

Подібна риторика залишається однією з ключових складових офіційної позиції російської влади. У Кремлі регулярно заявляють про готовність вести війну стільки, скільки потрібно, пояснюючи це необхідністю захисту майбутнього країни.

Водночас Україна та західні держави неодноразово наголошували, що саме російське керівництво продовжує затягувати збройний конфлікт. Київ зазначає, що Москва не демонструє готовності до конструктивних переговорів, а натомість висуває ультимативні вимоги, несумісні з принципами міжнародного права та територіальної цілісності України.

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