Армия РФ попыталась прорваться к Сумам: в США рассказали, чем все закончилось

Российские войска продолжают попытки расширить свое присутствие на севере Сумской области, однако добиться заметных успехов им пока не удается. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого оценили ситуацию на приграничном участке фронта за 19-20 июля.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, армия РФ вновь предпринимала ограниченные наступательные действия в районе государственной границы, рассчитывая приблизиться к созданию так называемой буферной зоны, о необходимости которой ранее неоднократно заявляли российские власти. Несмотря на активность оккупантов, подтвержденного продвижения вперед зафиксировано не было.

Аналитики обращают внимание на опубликованные геолокационные материалы, свидетельствующие о российских атаках юго-восточнее Александрии и вдоль границы западнее населенного пункта Кучеров в Курской области РФ. Оба района расположены к северо-западу от Сум, однако украинские подразделения продолжают удерживать там оборону, что противоречит заявлениям российской стороны о якобы достигнутых успехах.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Север", утверждает, что подразделения РФ пытаются закрепиться в восточной части Таратутиного, расположенного юго-восточнее областного центра. В ISW допускают, что отдельным российским группам удалось проникнуть в восточную часть населенного пункта, однако подтверждений полного контроля над ним нет.

Кроме того, аналитики впервые зафиксировали сообщения об участии в боях подразделений 2-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России. По имеющейся информации, его бойцы действуют в районе Марьиного восточнее Сум, что может свидетельствовать о переброске Кремлем дополнительных резервов для продолжения наступательных попыток.

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