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Армія РФ спробувала прорватися до Сум: у США розповіли, чим усе закінчилося

Росія кидає нові підрозділи та намагається закріпитися біля кордону, проте українська оборона продовжує зривати плани Кремля

21 липня 2026, 10:37
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Кравцев Сергей

Російські війська продовжують спроби розширити свою присутність на півночі Сумської області, однак досягти помітних успіхів їм поки не вдається. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого оцінили ситуацію на прикордонній ділянці фронту за 19-20 липня.

Армія РФ спробувала прорватися до Сум: у США розповіли, чим усе закінчилося

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними експертів, армія РФ знову вживала обмежені наступальні дії в районі державного кордону, розраховуючи наблизитися до створення так званої буферної зони, про необхідність якої раніше неодноразово заявляла російська влада. Незважаючи на активність окупантів, підтвердженого поступу вперед зафіксовано не було.

Аналітики звертають увагу на опубліковані геолокаційні матеріали, що свідчать про російські атаки на південний схід від Олександрії і вздовж кордону на захід від населеного пункту Кучерів у Курській області РФ. Обидва райони розташовані на північний захід від Сум, проте українські підрозділи продовжують утримувати там оборону, що суперечить заявам російської сторони про нібито досягнуті успіхи.

Водночас джерело, пов'язане з російським угрупуванням військ "Північ", стверджує, що підрозділи РФ намагаються закріпитися у східній частині Таратутіного, розташованого на південний схід від обласного центру. В ISW припускають, що окремим російським групам вдалося поринути у східну частину населеного пункту, проте підтверджень повного контролю за ним немає.

Крім того, аналітики вперше зафіксували повідомлення про участь у боях підрозділів 2-го мотострілецького полку Повітряно-космічних сил Росії. За наявною інформацією, його бійці діють у районі Мар'їного на схід від Сум, що може свідчити про перекидання Кремлем додаткових резервів для продовження наступальних спроб.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-20-2026/
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