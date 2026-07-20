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Россия запустила новую информационную атаку на Сумы: в TikTok распространяют опасный дипфейк

Пропагандисты использовали искусственный интеллект, чтобы дискредитировать местные власти и посеять панику среди жителей приграничного региона

20 июля 2026, 15:00
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Кравцев Сергей

Российские пропагандисты активизировали информационную кампанию против жителей Сумской области, распространяя в TikTok новые фейковые видео, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия запустила новую информационную атаку на Сумы: в TikTok распространяют опасный дипфейк

Сумы. Фото: из открытых источников

По данным специалистов, в социальной сети активно распространяется дипфейк, в котором якобы местное чиновник заявляет, что власти не планируют восстанавливать критическую инфраструктуру, поврежденную в результате российских обстрелов.

В Центре подчеркивают, что этот ролик полностью сфальсифицирован. Для его распространения российская сторона использовала сеть анонимных аккаунтов, уже неоднократно участвовавших в распространении подобных манипулятивных материалов.

Специалисты отмечают, что таким образом Кремль пытается переложить ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры, нанесенные собственными ударами, на украинские власти. Главной целью кампании является подрыв доверия жителей Сумщины к местным органам власти, усиление ощущения безнадежности и психологического давления на население пограничного региона.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что это не первая информационная операция России против жителей Сумской области. Ранее российская пропаганда уже распространяла фейки о якобы подготовке украинских властей к "сдаче Сум", пытаясь посеять панику и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Украинцев призывают критически относиться к информации из социальных сетей, проверять ее через официальные источники и не способствовать распространению вражеских информационных вбросов.

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