Росія запустила нову інформаційну атаку на Суми: у TikTok поширюють небезпечний дипфейк

Російські пропагандисти активізували інформаційну кампанію проти жителів Сумської області, поширюючи у TikTok нові фейкові відео, створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Суми. Фото: із відкритих джерел

За даними фахівців, у соціальній мережі активно розповсюджується дипфейк, у якому нібито місцевий посадовець заявляє, що влада не планує відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських обстрілів.

У Центрі наголошують, що цей ролик є повністю сфальсифікованим. Для його поширення російська сторона використала мережу анонімних акаунтів, які вже неодноразово брали участь у розповсюдженні подібних маніпулятивних матеріалів.

Фахівці зазначають, що таким чином Кремль намагається перекласти відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури, спричинені власними ударами, на українську владу. Головною метою кампанії є підрив довіри мешканців Сумщини до місцевих органів влади, посилення відчуття безнадії та психологічного тиску на населення прикордонного регіону.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що це не перша інформаційна операція Росії проти жителів Сумської області. Раніше російська пропаганда вже поширювала фейки про нібито підготовку української влади до "здачі Сум", намагаючись посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Українців закликають критично ставитися до інформації із соціальних мереж, перевіряти її через офіційні джерела та не сприяти поширенню ворожих інформаційних вкидів.

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