ВСУ ослепили оккупантов: Генштаб сообщил об ударах по редкой РЛС и ключевой логистике армии РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре России, лишая противника возможностей для ведения боевых действий. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 20 июля и в ночь на 21 июля украинские подразделения успешно атаковали сразу несколько важных объектов российских войск на оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.

Генштаб ВСУ. Фото: из открытых источников

Одной из наиболее значимых целей стала радиолокационная станция "Буссоль-С", пораженная в районе населенного пункта Хорлы Херсонской области. Эта система предназначена для обнаружения морских целей и обеспечения их координатами, позволяя российским подразделениям контролировать прибрежную акваторию и координировать действия на Черном море.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по логистической инфраструктуре противника. Под поражение попал склад материально-технического обеспечения в районе Давыдовского Донецкой области, склад боеприпасов возле Кундрючего в Луганской области, а также еще один логистический объект в районе Попово-Лежачи Курской области России.

Отдельное внимание украинские силы уделили средствам управления беспилотниками. По данным Генштаба, были поражены пункты управления российскими дронами в районах Комара и села Запорожье Донецкой области, а также возле Каменского в Запорожской области.

В украинском военном командовании подчеркнули, что подобные операции являются частью системной кампании по уничтожению военного потенциала России. Цель таких ударов – нарушить снабжение войск, осложнить управление подразделениями и снизить возможности противника по проведению дальнейших наступательных действий.

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