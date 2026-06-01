ЗСУ засипатимуть КАБами Росію: який орган створили в Україні

Компанія BlueBird Tech спільно з одним із провідних науково-конструкторських бюро розробляє та готує серійний запуск вітчизняних керованих авіаційних бомб (КАБів). Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії BlueBird Tech.

КАБи. Фото: з відкритих джерел

До масштабного промислового проекту залучають провідних українських інженерів у сфері ракетобудування. BlueBird Tech та КБ вже перейшли до етапу робіт над першими інженерними завданнями.

Зазначається, що рішення стало відповіддю на сучасні виклики фронту як необхідність масштабування українських високоточних та технологічних ударних рішень.

"Ми об'єднуємося з провідними українськими інженерами та вченими, щоб поетапно розбирати завдання ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому насамперед ми почнемо серійно виробляти КАБ українського виробництва", — зазначили у BlueBird Tech.

Наприкінці весни стало відомо, що учасник оборонного хаба Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців. Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.

Ключові характеристики: бойова частина – 250 кілограмів; здатна вражати цілі за десятки кілометрів від місця запуску; унікальна конструкція розроблена з нуля українськими фахівцями.

Відомо, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

