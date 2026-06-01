На Западе увидели приближение прекращения огня в Украине: что об этом говорит

Полномасштабная война России против Украины может приближаться к новому этапу. После нескольких лет ожесточенных боев и масштабных наступательных операций ситуация на фронте постепенно меняется не в пользу Москвы. К такому выводу пришли аналитики и журналисты издания Foreign Affairs, которые отмечают признаки системного кризиса в российской военной машине.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Если в 2024-2025 годах российская армия сохраняла инициативу благодаря численному превосходству и огромным запасам вооружений, то сегодня эффективность этих преимуществ заметно снижается. По оценкам экспертов, Украина смогла провести ряд внутренних реформ, которые начали приносить ощутимые результаты на поле боя.

Одним из ключевых факторов называют создание новых армейских корпусов, позволивших улучшить подготовку личного состава и координацию между различными родами войск. Украинские подразделения все активнее используют взаимодействие пехоты, артиллерии, бронетехники и беспилотников, что делает оборону более гибкой и устойчивой.

Особое значение приобрела кампания по уничтожению российской логистики. Украинские дроны регулярно наносят удары по складам, транспортным маршрутам и объектам снабжения на глубине до ста километров от линии фронта. Это усложняет переброску резервов и ограничивает возможности российской армии концентрировать силы для масштабных штурмов.

На этом фоне у российских войск накапливаются собственные проблемы. По данным аналитиков, огромные потери личного состава, нехватка квалифицированных специалистов и снижение качества подготовки новобранцев постепенно подрывают боеспособность подразделений. Даже сохранение значительного численного превосходства уже не гарантирует Кремлю достижения поставленных целей.

В публикации отмечается, что Москва по-прежнему располагает серьезными ресурсами и способна продолжать войну. Однако если нынешние тенденции сохранятся, Кремль может оказаться перед непростым выбором: объявлять новую масштабную мобилизацию с риском внутренних потрясений или переходить к затяжной обороне, отказываясь от амбициозных планов захвата новых украинских территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия входит в режим "вечной войны": что стоит за новыми угрозами Кремля.



