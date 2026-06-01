На Заході побачили наближення припинення вогню в Україні: що про це говорить

Повномасштабна війна Росії проти України може наближатися до нового етапу. Після кількох років запеклих боїв та масштабних наступальних операцій ситуація на фронті поступово змінюється не на користь Москви. Такого висновку дійшли аналітики та журналісти видання Foreign Affairs, які відзначають ознаки системної кризи в російській військовій машині.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Якщо у 2024-2025 роках російська армія зберігала ініціативу завдяки чисельній перевагі та величезним запасам озброєнь, то сьогодні ефективність цих переваг помітно знижується. За оцінками експертів, Україна змогла провести низку внутрішніх реформ, які почали давати відчутні результати на полі бою.

Одним із ключових факторів називають створення нових армійських корпусів, що дозволили покращити підготовку особового складу та координацію між різними родами військ. Українські підрозділи дедалі активніше використовують взаємодію піхоти, артилерії, бронетехніки та безпілотників, що робить оборону більш гнучкою та стійкою.

Особливого значення набула кампанія зі знищення російської логістики. Українські дрони регулярно завдають ударів по складах, транспортних маршрутах та об'єктах постачання на глибині до ста кілометрів від лінії фронту. Це ускладнює перекидання резервів та обмежує можливості російської армії концентрувати сили для масштабних штурмів.

На цьому тлі у російських військ накопичуються власні проблеми. За даними аналітиків, величезні втрати особового складу, нестача кваліфікованих фахівців та зниження якості підготовки новобранців поступово підривають боєздатність підрозділів. Навіть збереження значної чисельної переваги вже не гарантує Кремлю досягнення поставленої мети.

У публікації зазначається, що Москва, як і раніше, має серйозні ресурси і здатна продовжувати війну. Однак, якщо нинішні тенденції збережуться, Кремль може опинитися перед непростим вибором: оголошувати нову масштабну мобілізацію з ризиком внутрішніх потрясінь або переходити до затяжної оборони, відмовляючись від амбітних планів захоплення нових українських територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія входить у режим "вічної війни": що стоїть за новими погрозами Кремля.



