Россия входит в режим «вечной войны»: что стоит за новыми угрозами Кремля

Еще недавно Кремль, по отношению к так называемой "СВО", выдавал заявления о том, что "дело идет к завершению", а завершились эти слова массовым, беспрецедентным обстрелом Киева и предупреждением дипломатов о "переходе к системным ударам". О чем говорят такие заявления и действия РФ? Учитывая нынешнее положение дел, когда армия РФ практически не продвигается на фронте, почему Путин готов и дальше продолжать войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Путин не способен переиграть Украину: почему кремль переходит к войне на истощение

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что еще совсем недавно кремль пытался создать впечатление, что так называемая "СВО" якобы близится к завершению. Российская пропаганда рассказывала о "достижении целей", чиновники осторожно намекали на возможные переговоры, а часть российских медиа продвигала тезис о том, что Украина якобы уже истощена и не способна долго сопротивляться. Но реальность еще раз оказалась противоположной российским заявлениям. Вместо завершения войны мир увидел один из самых масштабных обстрелов Киева за последнее время, а российские дипломаты и пропагандисты начали открыто говорить о "системных ударах" и готовности воевать годами. На самом деле это главное свидетельство того, что Владимир Путин не смог переиграть Украину ни военно, ни политически, ни психологически.

"За более чем три года полномасштабной войны Россия так и не достигла своих ключевых целей. Кремль планировал быстро сломать украинскую государственность, сменить власть в Киеве, посеять панику и навязать Украине капитуляционный сценарий, но вместо этого Украина выстояла, армия России понесла колоссальные потери, а сама война превратилась для Москвы в затяжной и изнурительный конфликт без очевидной перспективы победы. Сегодня российская армия фактически увязла в войне ресурсов. Несмотря на отдельные локальные продвижения, кремль не способен совершить стратегический прорыв на фронте. Каждый километр оккупированной территории дается РФ огромной ценой – тысячами погибших, потерей техники и необходимостью постоянно проводить скрытую мобилизацию", – отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому Москва все чаще делает ставку не на победы на поле боя, а на террор против тыла. Массированные удары по Киеву, украинским городам, энергетике и гражданской инфраструктуре – это не демонстрация силы, а признак того, что кремль пытается компенсировать свою несостоятельность достичь результата на фронте.

"Фактически Россия переходит к стратегии войны на истощение, надеясь не победить Украину напрямую, а истощить ее экономически, психологически и политически. Однако даже эта стратегия не гарантирует пути успеха. Кремль прекрасно понимает, что Украина не сломалась в 2022 году, не капитулировала после ударов по энергетике в 2023-м и продолжает держаться, несмотря на постоянное давление. Именно это все больше рушит главный миф российской пропаганды о "слабой Украине". Более того, путин не смог достичь и другой ключевой цели – раскола украинского общества. Несмотря на усталость от войны, потери и сложную экономическую ситуацию, украинские продолжают воспринимать эту войну как борьбу за собственное существование. И это стало стратегической проблемой для Кремля", – заметил Алексей Воронцов.

Он продолжает, путин оказался в ловушке собственной войны. С одной стороны, он не способен победить Украину, как планировал в Кремле. С другой стороны, он уже не может просто остановить войну, ведь вся российская политическая система переведена в военный режим.

"Российская пропаганда годами убеждала население, что РФ воюет не только против Украины, но фактически против всего Запада. Теперь любая попытка резко завершить войну без очевидной "победы" может быть воспринята внутри самой России как поражение Путина. Именно поэтому Кремль продолжает эскалацию, даже несмотря на огромные экономические затраты и растущую международную изоляцию. Сегодня война для Путина стала не просто внешнеполитическим конфликтом, а инструментом удержания власти. В условиях войны Кремль получил возможность максимально зачистить политическое поле, усилить репрессии, ликвидировать независимые медиа и объяснять любые экономические проблемы "борьбой с Западом", но именно здесь кроется главная проблема российского режима – он уже зависим от войны. Россия фактически превращается в государство военной экономики, где стабильность поддерживается за счет постоянной мобилизации ресурсов, военных расходов и пропаганды", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, несмотря на громкие заявления кремля, реальная ситуация для России остается далекой от победной. Санкции постепенно истощают экономику, инфляция растет, дефицит кадров становится все более заметным, а военные расходы начинают давить даже на российскую финансовую систему.

"Москва вынуждена все более активно сотрудничать с Ираном, Северной Кореей и Китаем, ища способы обхода санкций и пополнения ресурсов. Это также демонстрирует, что Россия уже не выглядит самодостаточной сверхдержавой, которой пытается показать ее кремлевская пропаганда. Массированные удары по Киеву и заявления о "системных атаках" свидетельствуют только об одном – путин не способен переиграть Украину классическим военным путем, поэтому пытается затянуть войну и сделать ее максимально болезненной для украинского общества. Но сама логика событий показывает: кремль уже давно сражается не за победу, а за то, чтобы избежать очевидного поражения. И чем дольше продолжается эта война, тем больше становится понятно, что главный просчет Путина заключался именно в недооценке Украины, ее армии, общества и способности сопротивляться даже в самых тяжелых условиях", – подытожил Алексей Воронцов.

Время играет против Путина

Политтехнолог, партнер SIC Group, председатель Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что от заявлений о том, что "дело идет к завершению", до массового обстрела Киева и предупреждения дипломатов о "переходе к системным ударам" действительно прошло несколько дней, но это не значит, что Путин передумал в вернулся к обстрелам.

"На самом деле ничего не изменилось. По-прежнему Путин хочет, чтобы война скорее завершилась, но завершилась именно капитуляцией Украины. Путинское "дело идет к завершению" лишь демонстрирует степень его оторванности от реального положения вещей. В его окружении давно нет людей, приносящих плохие новости. Именно поэтому он уверен, что война "идет к завершению", украинская армия на грани катастрофы, Купянск "освободили", а к концу лета примут Краматорск и Малую Токмачку. Обращение Путина к украинским военным "не выполняйте преступных приказов нелегитимной хунты" из этой же оперы, ведь сформированная специально для него параллельная вселенная позволяет ему жить в уверенности, что в Украине россиян до сих пор встречают цветами. У путинской "СВО" есть только одна цель – уничтожение Украины", – отметила эксперт.

По ее словам, первоначальный расчет достичь этого военным путем провалился в марте 2022 года, когда российские войска убрались из-под Киева. Все, что происходило после этого – это разные формы побуждения Украины к подписанию договора о капитуляции. Боевые действия на фронте и ракетные обстрелы украинских городов направлены на то, чтобы нажать на Зеленского, чтобы тот согласился подписать все, что ему привезут россияне.

"Возвращение в Белый Дом Дональда Трампа открыло россиянам новое направление давления на Украину – через администрацию США. В результате россияне убедили самих себя, что договорились с Трампом о сдаче Украиной своих территорий и повесили себе на бампер табличку с надписью "Дух Анкориджа". Трамп какие-либо договоренности отрицал, а Донецкую область россияне так и не получили. Как следствие, тупик на фронте связался с тупиком в переговорах. Который еще больше углубился на прошлой неделе, когда Госсекретарь Марк Рубио заявил, что США вообще вышли из переговорного процесса", – отметила эксперт.

По ее словам, уже много раз говорилось, что россиянам критично нужны переговоры. Других путей достижения целей СВО у них не осталось. Именно для того, чтобы вернуть США в переговорный процесс, они и начали этот спектакль с предупреждением дипломатов о необходимости эвакуации из Киева. Лавров лично позвонил Госсекретарю США, чтобы тот ничего не пропустил и начал паниковать. В ответ Госдеп опубликовал бессодержательный пресс-релиз о "сторонах обменявшихся взглядами на войну", но при отсутствии уступок со стороны Путина в дальнейшем своем участии в переговорах не видят смысла.

"Сегодня уже очевидно, что время играет против Путина. В условиях, когда экономика рушится, НПЗ горят, рейтинги Путина падают, а Малая Токмачка держится, все, что остается россиянам, это надеяться на Дональда Трампа, который должен совершить чудо и подарить Кремлю всю Украину. Поскольку американский президент интерес к переговорам потерял, Путину приходится придумывать какую-то новую эскалацию, просто чтобы США заметили и снова вернулись за стол переговоров и вспомнили о "духе Анкориджа", который существует только в воображении кремлевских. В результате война, изначально не имевшая под собой ничего рационального, полностью превратилась в совокупность мифов в голове ленинградского пенсионера", – констатирует эксперт.

