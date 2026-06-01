ВСУ будут засыпать КАБами Россию: какой орган создали в Украине

Компания BlueBird Tech совместно с одним из ведущих научно-конструкторских бюро разрабатывает и готовит серийный запуск отечественных управляемых авиационных бомб (КАБов). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы компании BlueBird Tech.

К масштабному промышленному проекту привлекают ведущих украинских инженеров в сфере ракетостроения. BlueBird Tech и КБ уже перешли к этапу работ над первыми инженерными задачами.

Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта – как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.

"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", — отметили в BlueBird Tech.

В конце весны стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Ключевые характеристики: боевая часть — 250 килограммов; способна поражать цели за десятки километров от места пуска; уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

