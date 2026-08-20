ЗСУ взяли у полон окупанта, який виліз з газової труби: той шокував заявою про війну

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ взяли в полон російського військового в Сумській області. За словами самого окупанта, перед цим він подолав 28 кілометрів газовою трубою, щоб непомітно проникнути на територію України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Історію полоненого оприлюднила пресслужба бригади. Росіянин розповів, що раніше був засуджений за вбивство та крадіжку, а контракт із російською армією підписав безпосередньо в колонії.

За участь у війні йому нібито обіцяли 2,5 мільйона рублів. Однак, за його словами, він отримав лише 800 тисяч, після чого людина, яка займалася вербуванням, зникла.

Щоб дістатися до визначеного району, групу окупантів направили через газову трубу завдовжки близько 28 кілометрів і діаметром приблизно 1,4 метра. Шлях, за словами полоненого, тривав дві доби. Через зріст 1,89 метра більшу частину маршруту він був змушений долати у зігнутому положенні.

Після виходу з труби росіяни ще близько двох тижнів чекали подальших наказів. Командування переконувало їх, що в лісі немає українських військових і група має просто зайняти визначену ділянку.

Та під час руху окупанти почули команду "Стояти" і попереджувальні постріли. Після цього вони склали зброю.

Полонений також заявив, що перед відправкою на фронт російська пропаганда переконувала його у війні зі США. Реальність він побачив уже в Україні.

Крім того, окупант розповів, що його залякували нібито тортурами в українському полоні. Натомість після здачі, за його словами, українські військові дали йому воду, їжу та цигарки.

"Телевізор бреше", — таким був головний висновок росіянина після того, як він опинився в полоні.

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