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ВСУ взяли в плен вылезшего из газовой трубы оккупанта: тот шокировал заявлением о войне

Осужденный за убийство россиянин двое суток мимо трубы, а после выхода услышал команду украинских бойцов «Стоять» и сложил оружие

20 августа 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск взяли в плен русского военного в Сумской области. По словам самого оккупанта, перед этим он преодолел 28 километров по газовой трубе, чтобы незаметно проникнуть на территорию Украины.

ВСУ взяли в плен вылезшего из газовой трубы оккупанта: тот шокировал заявлением о войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

Историю пленника обнародовала пресс-служба бригады. Россиянин рассказал, что ранее был осужден за убийство и воровство, а контракт с российской армией подписал непосредственно в колонии.

За участие в войне ему якобы обещали 2,5 миллиона рублей. Однако, по его словам, он получил лишь 800 тысяч, после чего человек, занимавшийся вербовкой, исчез.

Чтобы добраться до определенного района, группу окупантов направили через газовую трубу длиной около 28 километров и диаметром примерно 1,4 метра. Путь, по словам пленника, длился двое суток. Из-за роста 1,89 метра большую часть маршрута он был вынужден преодолевать в изогнутом положении.

После выхода из трубы россияне еще около двух недель ждали дальнейших приказов. Командование убеждало их, что в лесу нет украинских военных и группа просто должна занять определенный участок.

Но во время движения оккупанты услышали команду "Стоять" и предупредительные выстрелы. После этого они сложили оружие.

Пленный также заявил, что перед отправкой на фронт российская пропаганда убеждала его в войне с США. Реальность он увидел уже в Украине.

Кроме того, оккупант рассказал, что его запугивали якобы пытками в украинском плену. После сдачи, по его словам, украинские военные дали ему воду, еду и сигареты.

"Телевизор лжет", – таков был главный вывод россиянина после того, как он оказался в плену.

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