Росіяни не можуть зрозуміти, що відбувається: у РФ чоловіків знімають з рейсів без пояснень

У Росії міг запрацювати неофіційний механізм обмеження виїзду за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Формально влада не оголошувала жодних нових заборон, однак на практиці пасажирів можуть навмисно затримувати в аеропортах до моменту закриття посадки. Про це заявив партизанський рух "АТЕШ".

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними руху, його джерела серед працівників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга й Єкатеринбурга повідомляють про негласні інструкції щодо додаткової перевірки окремих чоловіків.

Йдеться про пасажирів, у яких, за наявною інформацією, немає проблем із документами та офіційних обмежень на виїзд. Проте їх можуть відвести на додаткову перевірку, ставити запитання про мету поїздки, ретельно оглядати речі або тривалий час звіряти дані.

У результаті процедура затягується настільки, що людина просто не встигає на свій рейс.

В "АТЕШ" стверджують, що прикордонникам нібито наказали не знімати з літаків усіх чоловіків поспіль. Обмеження, за їхніми даними, застосовують вибірково, щоб не викликати масової паніки та не привертати зайвої уваги до можливої підготовки нових мобілізаційних заходів.

Схема, як стверджують партизани, виглядає просто: пасажира утримують під приводом перевірки по базах, а після завершення посадки повертають паспорт. Жодних офіційних документів про заборону на виїзд при цьому не видають.

Таким чином, людина формально не отримує відмови у перетині кордону, але фактично залишається в Росії. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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