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Россияне не могут понять, что происходит: в РФ мужчин снимают с рейсов без объяснений

Формально никаких ограничений нет, однако мужчины мобилизационного возраста якобы массово попадают на «дополнительные проверки» и пропускают самолеты

20 августа 2026, 08:09
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Кравцев Сергей

В России мог заработать неофициальный механизм ограничения выезда за границу для мужчин мобилизационного возраста. Формально власти не объявляли никаких новых запретов, однако на практике пассажиры могут намеренно задерживаться в аэропортах до момента закрытия посадки. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ".

Россияне не могут понять, что происходит: в РФ мужчин снимают с рейсов без объяснений

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным движения, его источники среди работников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сообщают о негласных инструкциях по дополнительной проверке отдельных мужчин.

Речь идет о пассажирах, у которых по имеющейся информации нет проблем с документами и официальных ограничений на выезд. Однако их могут отвести на дополнительную проверку, задавать вопросы о целях поездки, тщательно осматривать вещи или длительное время сверять данные.

В итоге процедура затягивается так, что человек просто не успевает на собственный рейс.

В АТЕШ утверждают, что пограничникам якобы приказали не снимать с самолетов всех мужчин подряд. Ограничения, по их данным, применяют избирательно, чтобы не вызывать массовую панику и не привлекать лишнего внимания к возможной подготовке новых мобилизационных мероприятий.

Схема, как утверждают партизаны, выглядит просто: пассажира удерживают под предлогом проверки по базам, а по завершении посадки возвращают паспорт. Никакие официальные документы о запрете на выезд при этом не выдают.

Таким образом, человек формально не получает отказ в пересечении границы, но фактически остается в России. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путина отговаривают от мобилизации: есть другие угрозы для Украины.



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