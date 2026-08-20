Россияне не могут понять, что происходит: в РФ мужчин снимают с рейсов без объяснений

В России мог заработать неофициальный механизм ограничения выезда за границу для мужчин мобилизационного возраста. Формально власти не объявляли никаких новых запретов, однако на практике пассажиры могут намеренно задерживаться в аэропортах до момента закрытия посадки. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ".

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным движения, его источники среди работников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сообщают о негласных инструкциях по дополнительной проверке отдельных мужчин.

Речь идет о пассажирах, у которых по имеющейся информации нет проблем с документами и официальных ограничений на выезд. Однако их могут отвести на дополнительную проверку, задавать вопросы о целях поездки, тщательно осматривать вещи или длительное время сверять данные.

В итоге процедура затягивается так, что человек просто не успевает на собственный рейс.

В АТЕШ утверждают, что пограничникам якобы приказали не снимать с самолетов всех мужчин подряд. Ограничения, по их данным, применяют избирательно, чтобы не вызывать массовую панику и не привлекать лишнего внимания к возможной подготовке новых мобилизационных мероприятий.

Схема, как утверждают партизаны, выглядит просто: пассажира удерживают под предлогом проверки по базам, а по завершении посадки возвращают паспорт. Никакие официальные документы о запрете на выезд при этом не выдают.

Таким образом, человек формально не получает отказ в пересечении границы, но фактически остается в России. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путина отговаривают от мобилизации: есть другие угрозы для Украины.