ЗСУ вразили всіх дальністю ударом: росіяни не розуміють, як таке можливо

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили удари по двох бурових платформах рф у Каспійському морі.

ЗСУ вдарили по нафтовій інфраструктурі у Каспійському морі

За попередньою інформацією, ураження зазнали льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі імені Володимира Грайфера (колишнє Ракушечне) та ЛСП-1 на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Після влучань на об’єктах зафіксовано пожежі. Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Зазначається, що ці платформи розташовані у північній частині Каспійського моря — на відстані майже тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Експерти наголошують, що такі об’єкти є важливою частиною енергетичної інфраструктури рф і використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами, у тому числі для потреб армії.

Аналітики відзначають, що подібні удари свідчать про розширення можливостей України діяти на значній глибині та впливати на воєнно-економічний потенціал противника.

Сили оборони України заявляють, що продовжуватимуть ураження стратегічних об’єктів до припинення збройної агресії рф.

