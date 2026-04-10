ЗСУ вразили всіх дальністю ударом: росіяни не розуміють, як таке можливо

Ткачова Марія
У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили удари по двох бурових платформах рф у Каспійському морі.
ЗСУ вдарили по нафтовій інфраструктурі у Каспійському морі
За попередньою інформацією, ураження зазнали льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі імені Володимира Грайфера (колишнє Ракушечне) та ЛСП-1 на родовищі імені Юрія Корчагіна.
Після влучань на об’єктах зафіксовано пожежі. Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Зазначається, що ці платформи розташовані у північній частині Каспійського моря — на відстані майже тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Експерти наголошують, що такі об’єкти є важливою частиною енергетичної інфраструктури рф і використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами, у тому числі для потреб армії.
Аналітики відзначають, що подібні удари свідчать про розширення можливостей України діяти на значній глибині та впливати на воєнно-економічний потенціал противника.
Сили оборони України заявляють, що продовжуватимуть ураження стратегічних об’єктів до припинення збройної агресії рф.