ВСУ поразили всех дальностью ударом: россияне не понимают, как такое возможно

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум буровым платформам России в Каспийском море.

ВСУ ударили по нефтяной инфраструктуре в Каспийском море

По предварительной информации, поражения потерпели ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении имени Владимира Грайфера (бывшее Ракушечное) и ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина.

После попадания на объектах зафиксированы пожары. Окончательные масштабы повреждений уточняются.

Эти платформы расположены в северной части Каспийского моря — на расстоянии почти тысячи километров от линии боевого столкновения.

Эксперты отмечают, что такие объекты являются важной частью энергетической инфраструктуры РФ и используются для обеспечения горюче-смазочными материалами, в том числе для нужд армии.

Аналитики отмечают, что подобные удары свидетельствуют о расширении возможностей Украины действовать на значительной глубине и влиять на военно-экономический потенциал противника.

Силы обороны Украины заявляют, что будут продолжать поражение стратегических объектов до прекращения вооруженной агрессии России.

