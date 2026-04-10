logo

BTC/USD

72304

ETH/USD

2222.8

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией ВСУ поразили всех дальностью ударом: россияне не понимают, как такое возможно
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ поразили всех дальностью ударом: россияне не понимают, как такое возможно

Украина ударила по нефтяной инфраструктуре России далеко за пределами фронта — в Каспийском море

10 апреля 2026, 17:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум буровым платформам России в Каспийском море.

ВСУ поразили всех дальностью ударом: россияне не понимают, как такое возможно

ВСУ ударили по нефтяной инфраструктуре в Каспийском море

По предварительной информации, поражения потерпели ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении имени Владимира Грайфера (бывшее Ракушечное) и ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина.

После попадания на объектах зафиксированы пожары. Окончательные масштабы повреждений уточняются.

Эти платформы расположены в северной части Каспийского моря — на расстоянии почти тысячи километров от линии боевого столкновения.

Эксперты отмечают, что такие объекты являются важной частью энергетической инфраструктуры РФ и используются для обеспечения горюче-смазочными материалами, в том числе для нужд армии.

Аналитики отмечают, что подобные удары свидетельствуют о расширении возможностей Украины действовать на значительной глубине и влиять на военно-экономический потенциал противника.

Силы обороны Украины заявляют, что будут продолжать поражение стратегических объектов до прекращения вооруженной агрессии России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.
В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание. Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/37134
Теги:

Новости

Все новости