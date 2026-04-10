Великдень під загрозою: СБУ звернулася до українців
Великдень під загрозою: СБУ звернулася до українців

СБУ попереджає про загрозу провокацій і закликає українців бути особливо уважними на Великдень

10 квітня 2026, 16:49
Ткачова Марія

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.

СБУ про Великдень в Україні

У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань.

Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів.

Основними цілями, за даними служби, можуть стати місця масового перебування людей — незалежно від їхнього призначення чи розташування.

У СБУ закликають громадян бути пильними, уникати скупчень людей без потреби, звертати увагу на підозрілі предмети чи осіб, а також негайно повідомляти правоохоронців про будь-які загрози.

Експерти наголошують, що у періоди свят ризики подібних дій традиційно зростають, тому дотримання базових правил безпеки є критично важливим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що росія може мобілізувати до 23,5 млн осіб, що суттєво перевищує людські ресурси України.
За його словами, ця оцінка базується на внутрішньому російському звіті, підготовленому наприкінці 2025 року для президента рф. Буданов зазначив, що особисто ознайомлювався з документом в оригіналі. Він підкреслив, що наразі росія не має дефіциту людського ресурсу і в найближчі роки ця ситуація навряд чи зміниться. Водночас, за оцінками аналітиків, кількісна перевага не трансформується автоматично у військові успіхи. Україна компенсує різницю за рахунок технологічних рішень, зокрема розвитку безпілотних систем.



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/velikden-2026-sbu-zaklikala-ukrajinciv-buti-pilnimi-pid-chas-religiynogo-svyata-50599340.html?utm_source=telegram
