Великдень під загрозою: СБУ звернулася до українців

Ткачова Марія
Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.
СБУ про Великдень в Україні
У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань.
Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів.
Основними цілями, за даними служби, можуть стати місця масового перебування людей — незалежно від їхнього призначення чи розташування.
У СБУ закликають громадян бути пильними, уникати скупчень людей без потреби, звертати увагу на підозрілі предмети чи осіб, а також негайно повідомляти правоохоронців про будь-які загрози.
Експерти наголошують, що у періоди свят ризики подібних дій традиційно зростають, тому дотримання базових правил безпеки є критично важливим.