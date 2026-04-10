Тривожна заява: Буданов розкрив шокуючі дані про резервістів Росії

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що росія може мобілізувати до 23,5 млн осіб, що суттєво перевищує людські ресурси України.

За його словами, ця оцінка базується на внутрішньому російському звіті, підготовленому наприкінці 2025 року для президента рф. Буданов зазначив, що особисто ознайомлювався з документом в оригіналі.

Він підкреслив, що наразі росія не має дефіциту людського ресурсу і в найближчі роки ця ситуація навряд чи зміниться.

Водночас, за оцінками аналітиків, кількісна перевага не трансформується автоматично у військові успіхи. Україна компенсує різницю за рахунок технологічних рішень, зокрема розвитку безпілотних систем.

За даними Bloomberg, українські сили у 2026 році вже провели низку ефективних операцій, які демонструють зміну підходів до ведення війни.

Окремо Буданов звернув увагу на економічний фактор. Зростання світових цін на нафту, спричинене ситуацією на Близькому Сході, тимчасово покращило фінансові можливості росії для ведення війни. Водночас ця перевага може бути короткостроковою, якщо конфлікт у регіоні буде врегульовано.

Експерти зазначають, що сучасна війна дедалі більше залежить не лише від кількості військових, а й від технологій, управління та адаптивності армії.

