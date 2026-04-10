Главная Новости Общество Война с Россией Тревожное заявление: Буданов раскрыл шокирующие данные о резервистах России
Тревожное заявление: Буданов раскрыл шокирующие данные о резервистах России

Россия имеет значительно больший мобилизационный ресурс, но это не гарантирует успеха на поле боя

10 апреля 2026, 16:41
Ткачова Марія

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать до 23,5 млн человек, что существенно превышает человеческие ресурсы Украины.

Буданов о мобилизационном ресурсе России

По его словам, эта оценка базируется на внутреннем российском отчете, подготовленном в конце 2025 года для президента России. Буданов отметил, что лично ознакомился с документом в подлиннике.

Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет дефицита человеческого ресурса и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится.

В то же время, по оценкам аналитиков, количественное преимущество не трансформируется автоматически в военные успехи. Украина компенсирует разницу за счет технологических решений, в частности, развития беспилотных систем.

По данным Bloomberg , украинские силы в 2026 году уже провели ряд эффективных сделок, демонстрирующих изменение подходов к ведению войны.

Отдельно Буданов обратил внимание на экономический фактор. Рост мировых цен на нефть, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, временно улучшил финансовые возможности России для ведения войны. В то же время, это преимущество может быть краткосрочным, если конфликт в регионе будет урегулирован.

Эксперты отмечают, что современная война все больше зависит не только от количества военных, но и от технологий, управления и адаптивности армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Олег Чаус поделился принципами дисциплины в своем подразделении и объяснил, почему ввел ряд жестких ограничений для военных.
По его словам, одним из первых правил является полный запрет на использование TikTok. Он объясняет это множеством информационных влияний и дезинформации, которые могут негативно влиять на моральное состояние бойцов. Контроль за соблюдением этого правила, как утверждает военный, осуществляется лично – при знакомстве с новыми бойцами он может проверять их телефоны.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/zelenskiy-s-top-aide-sees-ukraine-nearing-a-deal-with-putin?taid=69d8c266b797b600012728db&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
