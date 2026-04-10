Тревожное заявление: Буданов раскрыл шокирующие данные о резервистах России

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать до 23,5 млн человек, что существенно превышает человеческие ресурсы Украины.

Буданов о мобилизационном ресурсе России

По его словам, эта оценка базируется на внутреннем российском отчете, подготовленном в конце 2025 года для президента России. Буданов отметил, что лично ознакомился с документом в подлиннике.

Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет дефицита человеческого ресурса и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится.

В то же время, по оценкам аналитиков, количественное преимущество не трансформируется автоматически в военные успехи. Украина компенсирует разницу за счет технологических решений, в частности, развития беспилотных систем.

По данным Bloomberg , украинские силы в 2026 году уже провели ряд эффективных сделок, демонстрирующих изменение подходов к ведению войны.

Отдельно Буданов обратил внимание на экономический фактор. Рост мировых цен на нефть, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, временно улучшил финансовые возможности России для ведения войны. В то же время, это преимущество может быть краткосрочным, если конфликт в регионе будет урегулирован.

Эксперты отмечают, что современная война все больше зависит не только от количества военных, но и от технологий, управления и адаптивности армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Олег Чаус поделился принципами дисциплины в своем подразделении и объяснил, почему ввел ряд жестких ограничений для военных.

По его словам, одним из первых правил является полный запрет на использование TikTok. Он объясняет это множеством информационных влияний и дезинформации, которые могут негативно влиять на моральное состояние бойцов. Контроль за соблюдением этого правила, как утверждает военный, осуществляется лично – при знакомстве с новыми бойцами он может проверять их телефоны.

