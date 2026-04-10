Тревожное заявление: Буданов раскрыл шокирующие данные о резервистах России

Ткачова Марія
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать до 23,5 млн человек, что существенно превышает человеческие ресурсы Украины.
Буданов о мобилизационном ресурсе России
По его словам, эта оценка базируется на внутреннем российском отчете, подготовленном в конце 2025 года для президента России. Буданов отметил, что лично ознакомился с документом в подлиннике.
Он подчеркнул, что в настоящее время у России нет дефицита человеческого ресурса и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится.
В то же время, по оценкам аналитиков, количественное преимущество не трансформируется автоматически в военные успехи. Украина компенсирует разницу за счет технологических решений, в частности, развития беспилотных систем.
По данным Bloomberg , украинские силы в 2026 году уже провели ряд эффективных сделок, демонстрирующих изменение подходов к ведению войны.
Отдельно Буданов обратил внимание на экономический фактор. Рост мировых цен на нефть, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, временно улучшил финансовые возможности России для ведения войны. В то же время, это преимущество может быть краткосрочным, если конфликт в регионе будет урегулирован.
Эксперты отмечают, что современная война все больше зависит не только от количества военных, но и от технологий, управления и адаптивности армии.