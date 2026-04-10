Військовий України розповів про сурові заборони в підрозділі: навіть Tik-Tok не можна

Ткачова Марія
Сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олег Чаус поділився принципами дисципліни у своєму підрозділі та пояснив, чому запровадив низку жорстких обмежень для військових.
Олег Чаус про заборони в підрозділі
За його словами, одним із перших правил є повна заборона використання TikTok. Він пояснює це великою кількістю інформаційних впливів і дезінформації, які можуть негативно впливати на моральний стан бійців.
Контроль за дотриманням цього правила, як стверджує військовий, здійснюється особисто — під час знайомства з новими бійцями він може перевіряти їхні телефони.
Окрему увагу Чаус приділяє мовному питанню. Він наголошує на важливості використання української мови в підрозділі, вважаючи це елементом свідомості та внутрішньої дисципліни.
Також у підрозділі діє заборона на споживання російського медіаконтенту, зокрема музики та відео, через ризики інформаційного впливу.
Ще одним ключовим правилом є нульова толерантність до алкоголю та наркотичних речовин. За словами сержанта, у разі порушень застосовуються дисциплінарні заходи, включно з відстороненням від тренувань і фінансовими санкціями.
Він підкреслює, що такі обмеження спрямовані насамперед на збереження життя особового складу та підтримання боєздатності підрозділу, адже порушення дисципліни можуть мати критичні наслідки на фронті.