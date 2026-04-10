Военный Украины рассказал о суровых запретах в подразделении: даже Tik-Tok нельзя

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Олег Чаус поделился принципами дисциплины в своем подразделении и объяснил, почему ввел ряд жестких ограничений для военных.

Олег Чаус о запретах в подразделении

По его словам, одним из первых правил является полный запрет на использование TikTok. Он объясняет это обилием информационных влияний и дезинформации, которые могут негативно влиять на моральное состояние бойцов.

Контроль за соблюдением этого правила, как утверждает военный, осуществляется лично – при знакомстве с новыми бойцами он может проверять их телефоны.

Отдельное внимание Чаус уделяет языковому вопросу. Он отмечает важность использования украинского языка в подразделении, считая это элементом сознания и внутренней дисциплины.

Также в подразделении действует запрет на потребление российского медиаконтента, в частности, музыки и видео, из-за рисков информационного влияния.

Еще одним ключевым правилом является нулевая толерантность к алкоголю и наркотическим веществам. По словам сержанта, в случае нарушений применяются дисциплинарные меры, включая отстранение от тренировок и финансовые санкции.

Он подчеркивает, что такие ограничения направлены, прежде всего, на сохранение жизни личного состава и поддержание боеспособности подразделения, ведь нарушения дисциплины могут иметь критические последствия на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные блоггеры сообщают об изменении ситуации на фронте, в частности о расширении так называемой "kill-зоны" — территории, где украинские силы активно обнаруживают и поражают цели с помощью дронов.

По их оценкам, эта зона уже достигает примерно 40-50 км от линии боевого столкновения, а в перспективе может увеличиться до 100 км в глубину. Речь идет о поражениях как военных объектов, так и логистики противника. Аналитики объясняют, что ключевую роль в этом играет развитие дроновых технологий и интегрированных систем управления. В частности, использование цифровых платформ для координации разведки, целеуказания и ударов позволяет эффективно работать на значительном расстоянии от фронта.

