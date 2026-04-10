Военный Украины рассказал о суровых запретах в подразделении: даже Tik-Tok нельзя

Ткачова Марія
Сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Олег Чаус поделился принципами дисциплины в своем подразделении и объяснил, почему ввел ряд жестких ограничений для военных.
Олег Чаус о запретах в подразделении
По его словам, одним из первых правил является полный запрет на использование TikTok. Он объясняет это обилием информационных влияний и дезинформации, которые могут негативно влиять на моральное состояние бойцов.
Контроль за соблюдением этого правила, как утверждает военный, осуществляется лично – при знакомстве с новыми бойцами он может проверять их телефоны.
Отдельное внимание Чаус уделяет языковому вопросу. Он отмечает важность использования украинского языка в подразделении, считая это элементом сознания и внутренней дисциплины.
Также в подразделении действует запрет на потребление российского медиаконтента, в частности, музыки и видео, из-за рисков информационного влияния.
Еще одним ключевым правилом является нулевая толерантность к алкоголю и наркотическим веществам. По словам сержанта, в случае нарушений применяются дисциплинарные меры, включая отстранение от тренировок и финансовые санкции.
Он подчеркивает, что такие ограничения направлены, прежде всего, на сохранение жизни личного состава и поддержание боеспособности подразделения, ведь нарушения дисциплины могут иметь критические последствия на фронте.