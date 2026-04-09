Російські воєнкори не розуміють що відбувається: Україна бере значну перевагу

Російські воєнні блогери повідомляють про зміну ситуації на фронті, зокрема про розширення так званої "kill-зони" — території, де українські сили активно виявляють і уражають цілі за допомогою дронів.

Ураження ЗСУ вглиб до десятків кілометрів

За їхніми оцінками, ця зона вже сягає приблизно 40–50 км від лінії бойового зіткнення, а в перспективі може збільшитися до 100 км у глибину. Йдеться про ураження як військових об’єктів, так і логістики противника.

Аналітики пояснюють, що ключову роль у цьому відіграє розвиток дронових технологій та інтегрованих систем управління. Зокрема, використання цифрових платформ для координації розвідки, цілевказання і ударів дозволяє ефективно працювати на значній відстані від фронту.

Раніше директор ЦРУ Девід Петреус заявляв, що росія втратила перевагу на полі бою, а українські сили демонструють поступове просування.

Серед факторів, які впливають на зміну ситуації, називають масштабування виробництва безпілотників. За оцінками, Україна суттєво нарощує випуск FPV-дронів, що дозволяє збільшити інтенсивність ударів.

Також з’являється інформація про застосування нових типів безпілотників із підвищеною швидкістю та елементами автономного управління. За даними російської сторони, такі дрони складніше виявляти та протидіяти їм засобами радіоелектронної боротьби.

Експерти зазначають, що розвиток дронових систем і мережевих рішень змінює характер війни, розширюючи можливості для ураження цілей у глибині.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що росії на тлі проблем із набором нових військових змінюється підхід до реклами контрактної служби — у виплатах почали враховувати компенсації за загибель.