logo_ukra

BTC/USD

72090

ETH/USD

2217.77

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гроші за смерть військового: що показує нова реклама
commentss НОВИНИ Всі новини

Гроші за смерть військового: що показує нова реклама

У росії в рекламі контрактної служби почали враховувати навіть компенсації за загибель

9 квітня 2026, 22:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У росії на тлі проблем із набором нових військових змінюється підхід до реклами контрактної служби — у виплатах почали враховувати компенсації за загибель.

Нова реклама «СВО» в рф викликала скандал

Зокрема, у деяких оголошеннях фігурує сума близько 17,5 млн рублів за перший рік служби. Водночас значна частина цієї суми — приблизно 12 млн рублів — є виплатою родині у разі смерті військовослужбовця.

Таким чином, фактичні доходи самого контрактника значно нижчі, ніж заявляється в рекламі. Крім того, за даними джерел, окремі військові не встигають отримати навіть початкові виплати після підписання контракту.

Експерти зазначають, що подібна подача інформації може свідчити про зростаючі труднощі з комплектуванням підрозділів та необхідність залучати нових людей будь-якими способами.

Водночас така практика викликала дискусії навіть серед проросійських інформаційних ресурсів, де звертають увагу на неоднозначність подібної реклами.

Аналітики наголошують, що економічні стимули залишаються одним із ключових факторів залучення до війни, особливо для мешканців регіонів із нижчим рівнем доходів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв в інтерв’ю заявив, що кремль був обізнаний про захід збройного загону Ігоря Стрєлкова на територію України у квітні 2014 року.
За його словами, формування цього загону відбувалося в Криму за підтримки місцевих проросійських структур, а також за участі Сергія Аксьонова. Він стверджує, що постачання ресурсів, зброї та сам перехід кордону відбувалися з відома російської влади. Окрім цього, Губарєв заявив, що вже у 2014 році росія направила на Донбас регулярні підрозділи армії, що, за його оцінкою, стало ключовим фактором утримання позицій проросійських сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/hochu_zhyt/4556
Теги:

Новини

Всі новини