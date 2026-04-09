У росії на тлі проблем із набором нових військових змінюється підхід до реклами контрактної служби — у виплатах почали враховувати компенсації за загибель.

Нова реклама «СВО» в рф викликала скандал

Зокрема, у деяких оголошеннях фігурує сума близько 17,5 млн рублів за перший рік служби. Водночас значна частина цієї суми — приблизно 12 млн рублів — є виплатою родині у разі смерті військовослужбовця.

Таким чином, фактичні доходи самого контрактника значно нижчі, ніж заявляється в рекламі. Крім того, за даними джерел, окремі військові не встигають отримати навіть початкові виплати після підписання контракту.

Експерти зазначають, що подібна подача інформації може свідчити про зростаючі труднощі з комплектуванням підрозділів та необхідність залучати нових людей будь-якими способами.

Водночас така практика викликала дискусії навіть серед проросійських інформаційних ресурсів, де звертають увагу на неоднозначність подібної реклами.

Аналітики наголошують, що економічні стимули залишаються одним із ключових факторів залучення до війни, особливо для мешканців регіонів із нижчим рівнем доходів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв в інтерв’ю заявив, що кремль був обізнаний про захід збройного загону Ігоря Стрєлкова на територію України у квітні 2014 року.

За його словами, формування цього загону відбувалося в Криму за підтримки місцевих проросійських структур, а також за участі Сергія Аксьонова. Він стверджує, що постачання ресурсів, зброї та сам перехід кордону відбувалися з відома російської влади. Окрім цього, Губарєв заявив, що вже у 2014 році росія направила на Донбас регулярні підрозділи армії, що, за його оцінкою, стало ключовим фактором утримання позицій проросійських сил.

