Деньги за смерть военного: что показывает новая реклама
Деньги за смерть военного: что показывает новая реклама

В России в рекламе контрактной службы начали учитывать даже компенсации за гибель

9 апреля 2026, 22:51
Ткачова Марія

У России на фоне проблем с набором новых военных меняется подход к рекламе контрактной службы — в выплатах начали учитывать компенсации за гибель.

Новая реклама «СВО» в России вызвала скандал

Новая реклама «СВО» в России вызвала скандал

В частности, в некоторых объявлениях фигурирует сумма около 17,5 млн. рублей за первый год службы. В то же время, значительная часть этой суммы — примерно 12 млн рублей — является выплатой семье в случае смерти военнослужащего.

Таким образом, фактические доходы самого контрактника гораздо ниже, чем заявляется в рекламе. Кроме того, по данным источников, некоторые военные не успевают получить даже первоначальные выплаты после подписания контракта.

Эксперты отмечают, что подобная подача информации может свидетельствовать о возрастающих трудностях с комплектованием подразделений и необходимости привлекать новых людей любыми способами.

В то же время, такая практика вызвала дискуссии даже среди пророссийских информационных ресурсов, где обращают внимание на неоднозначность подобной рекламы.

Аналитики подчеркивают, что экономические стимулы остаются одним из ключевых факторов привлечения к войне, особенно для жителей регионов с более низким уровнем доходов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев в интервью заявил, что кремль был осведомлен о мероприятии вооруженного отряда Игоря Стрелкова на территорию Украины в апреле 2014 года.
По его словам, формирование этого отряда происходило в Крыму при поддержке местных пророссийских структур, а также при участии Сергея Аксенова. Он утверждает, что поставки ресурсов, оружия и сам переход границы происходили из российских властей. Кроме того, Губарев заявил, что уже в 2014 году Россия направила на Донбасс регулярные подразделения армии, что, по его оценке, стало ключевым фактором удержания позиций пророссийских сил.



Источник: https://t.me/hochu_zhyt/4556
