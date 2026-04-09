Деньги за смерть военного: что показывает новая реклама

Ткачова Марія
У России на фоне проблем с набором новых военных меняется подход к рекламе контрактной службы — в выплатах начали учитывать компенсации за гибель.
Новая реклама «СВО» в России вызвала скандал
В частности, в некоторых объявлениях фигурирует сумма около 17,5 млн. рублей за первый год службы. В то же время, значительная часть этой суммы — примерно 12 млн рублей — является выплатой семье в случае смерти военнослужащего.
Таким образом, фактические доходы самого контрактника гораздо ниже, чем заявляется в рекламе. Кроме того, по данным источников, некоторые военные не успевают получить даже первоначальные выплаты после подписания контракта.
Эксперты отмечают, что подобная подача информации может свидетельствовать о возрастающих трудностях с комплектованием подразделений и необходимости привлекать новых людей любыми способами.
В то же время, такая практика вызвала дискуссии даже среди пророссийских информационных ресурсов, где обращают внимание на неоднозначность подобной рекламы.
Аналитики подчеркивают, что экономические стимулы остаются одним из ключевых факторов привлечения к войне, особенно для жителей регионов с более низким уровнем доходов.