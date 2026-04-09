logo_ukra

BTC/USD

72377

ETH/USD

2212.99

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Так все таки чий Крий: колишній народний губернатор Кремля здивував коментарем про події 2014 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Так все таки чий Крий: колишній народний губернатор Кремля здивував коментарем про події 2014 року

Колишній «народний губернатор» Донбасу зробив резонансні заяви про роль кремля у подіях 2014 року

9 квітня 2026, 22:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв в інтерв’ю заявив, що кремль був обізнаний про захід збройного загону Ігоря Стрєлкова на територію України у квітні 2014 року.

Павло Губарєв про 2014 рік

За його словами, формування цього загону відбувалося в Криму за підтримки місцевих проросійських структур, а також за участі Сергія Аксьонова. Він стверджує, що постачання ресурсів, зброї та сам перехід кордону відбувалися з відома російської влади.

Окрім цього, Губарєв заявив, що вже у 2014 році росія направила на Донбас регулярні підрозділи армії, що, за його оцінкою, стало ключовим фактором утримання позицій проросійських сил.

Він також підтвердив участь представників окупаційної адміністрації у перерозподілі місцевого бізнесу. За його словами, активи українських компаній фактично переходили під контроль нової "влади" або пов’язаних із нею осіб.

Губарєв припустив, що колишній очільник угруповання "ДНР" Олександр Захарченко міг загинути внаслідок внутрішнього конфлікту.

Щодо катастрофи рейсу MH17, він заявив, що не володіє інформацією про застосування комплексу "Бук" з боку підконтрольних йому сил.

Також він прокоментував діяльність своєї колишньої дружини, яка працювала в окупаційній адміністрації на Херсонщині, зазначивши, що вона брала участь у придушенні протестів.

Експерти зазначають, що подібні заяви є важливими свідченнями для розуміння подій 2014 року, однак потребують додаткової перевірки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російської федерації та на тимчасово окупованих територіях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1WL01TyVOGU
Теги:

Новини

Всі новини