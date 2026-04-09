Колишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв в інтерв’ю заявив, що кремль був обізнаний про захід збройного загону Ігоря Стрєлкова на територію України у квітні 2014 року.

За його словами, формування цього загону відбувалося в Криму за підтримки місцевих проросійських структур, а також за участі Сергія Аксьонова. Він стверджує, що постачання ресурсів, зброї та сам перехід кордону відбувалися з відома російської влади.

Окрім цього, Губарєв заявив, що вже у 2014 році росія направила на Донбас регулярні підрозділи армії, що, за його оцінкою, стало ключовим фактором утримання позицій проросійських сил.

Він також підтвердив участь представників окупаційної адміністрації у перерозподілі місцевого бізнесу. За його словами, активи українських компаній фактично переходили під контроль нової "влади" або пов’язаних із нею осіб.

Губарєв припустив, що колишній очільник угруповання "ДНР" Олександр Захарченко міг загинути внаслідок внутрішнього конфлікту.

Щодо катастрофи рейсу MH17, він заявив, що не володіє інформацією про застосування комплексу "Бук" з боку підконтрольних йому сил.

Також він прокоментував діяльність своєї колишньої дружини, яка працювала в окупаційній адміністрації на Херсонщині, зазначивши, що вона брала участь у придушенні протестів.

Експерти зазначають, що подібні заяви є важливими свідченнями для розуміння подій 2014 року, однак потребують додаткової перевірки.

