Україна нанесла серію ударів по Росії: масштабні пожежі

У ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російської федерації та на тимчасово окупованих територіях.

Українська атака по логістичних обʼєктах рф

Однією з ключових цілей стала нафтоперекачувальна станція "Крымская" у Краснодарському краї рф. За попередніми даними, об’єкт зазнав ураження, після чого на його території виникла пожежа. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Паралельно українські військові завдали ударів по низці логістичних об’єктів противника. Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів у районі Микільського, а також склад безпілотників поблизу Орлинського.

Окремо підтверджено ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" у районі Кальчинівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, удари було завдано по складу матеріально-технічного забезпечення в Перевальську та складу боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій Луганщині.

Експерти зазначають, що такі комплексні атаки спрямовані на зниження як військового, так і економічного потенціалу росії, зокрема шляхом ураження систем ППО, логістики та енергетичної інфраструктури.

Сили оборони України наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі з метою послаблення наступальних можливостей противника.

