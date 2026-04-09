В Росії катастрофа: втекли небезпечні зекі

У Чуваській республіці рф зафіксовано втечу шістьох засуджених, які підписали контракти з Міноборони та прямували до зони бойових дій.

В Росії втекли зеки з потягу

За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався під час короткої зупинки поїзда сполученням Томськ–Адлер у селищі Ібресі. Чоловіки вибили скло у спеціальному вагоні та втекли.

Повідомляється, що один із втікачів отримав травму ноги. Також за окремими даними, вони можуть мати при собі холодну зброю.

Усі шестеро раніше відбували покарання, але погодилися укласти контракт із російським оборонним відомством для участі у війні. Втім, під час транспортування змінили рішення і намагалися уникнути відправки на фронт.

Наразі правоохоронні органи проводять пошукові заходи, перевіряють прилеглі населені пункти та встановлюють можливі маршрути втечі.

Адміністрація Ібресинського муніципального округу підтвердила факт інциденту. За попередньою інформацією, втікачам загрожує відкриття нових кримінальних проваджень.

Експерти зазначають, що подібні випадки можуть свідчити про проблеми з мотивацією серед частини осіб, яких залучають до війни з місць позбавлення волі.

