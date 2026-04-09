Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Росії катастрофа: втекли небезпечні зекі
В Росії катастрофа: втекли небезпечні зекі

У росії шестеро засуджених, яких везли на війну, втекли з поїзда під час зупинки

9 квітня 2026, 21:19
Ткачова Марія

У Чуваській республіці рф зафіксовано втечу шістьох засуджених, які підписали контракти з Міноборони та прямували до зони бойових дій.

В Росії катастрофа: втекли небезпечні зекі

В Росії втекли зеки з потягу

За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався під час короткої зупинки поїзда сполученням Томськ–Адлер у селищі Ібресі. Чоловіки вибили скло у спеціальному вагоні та втекли.

Повідомляється, що один із втікачів отримав травму ноги. Також за окремими даними, вони можуть мати при собі холодну зброю.

Усі шестеро раніше відбували покарання, але погодилися укласти контракт із російським оборонним відомством для участі у війні. Втім, під час транспортування змінили рішення і намагалися уникнути відправки на фронт.

Наразі правоохоронні органи проводять пошукові заходи, перевіряють прилеглі населені пункти та встановлюють можливі маршрути втечі.

Адміністрація Ібресинського муніципального округу підтвердила факт інциденту. За попередньою інформацією, втікачам загрожує відкриття нових кримінальних проваджень.

Експерти зазначають, що подібні випадки можуть свідчити про проблеми з мотивацією серед частини осіб, яких залучають до війни з місць позбавлення волі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що планує ініціювати перегляд підходів до відключення мобільного інтернету під час ракетно-дронових атак.
За його словами, нинішня практика, коли зв’язок відключають одразу на всій території регіону, створює значні незручності для населення та може мати негативні наслідки. Тому він пропонує перейти до більш точкових обмежень — лише в тих районах, де існує безпосередня загроза. Водночас Гусєв не уточнив, до яких саме органів планує звертатися з цією ініціативою. Раніше в регіональній владі зазначали, що рішення про відключення інтернету ухвалюються силовими структурами спільно з операторами зв’язку.



Джерело: https://t.me/astrapress/109363
