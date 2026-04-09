В России катастрофа: сбежали опасные зеки

В Чувашской республике РФ зафиксировано бегство шести осужденных, которые подписали контракты с Минобороны и направлялись в зону боевых действий.

В России сбежали зеки из поезда

По информации российских СМИ, инцидент произошел во время короткой остановки поезда сообщением Томск-Адлер в поселке Ибрес. Мужчины выбили стекло в специальном вагоне и скрылись.

Сообщается, что один из беглецов получил травму ноги. Также, по отдельным данным, они могут иметь при себе холодное оружие.

Все шесть ранее отбывали наказание, но согласились заключить контракт с российским оборонным ведомством для участия в войне. Впрочем, при транспортировке изменили решение и пытались избежать отправки на фронт.

Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия, проверяют близлежащие населенные пункты и устанавливают возможные маршруты побега.

Администрация Ибресинского муниципального округа подтвердила факт инцидента. По предварительной информации, беглецам грозит открытие новых уголовных производств.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о проблемах с мотивацией среди части лиц, привлекаемых к войне с мест лишения свободы.

