Война с Россией В России катастрофа: сбежали опасные зеки
В России катастрофа: сбежали опасные зеки

В России шесть осужденных, которых везли на войну, сбежали из поезда во время остановки

9 апреля 2026, 21:19
Ткачова Марія

В Чувашской республике РФ зафиксировано бегство шести осужденных, которые подписали контракты с Минобороны и направлялись в зону боевых действий.

В России сбежали зеки из поезда

По информации российских СМИ, инцидент произошел во время короткой остановки поезда сообщением Томск-Адлер в поселке Ибрес. Мужчины выбили стекло в специальном вагоне и скрылись.

Сообщается, что один из беглецов получил травму ноги. Также, по отдельным данным, они могут иметь при себе холодное оружие.

Все шесть ранее отбывали наказание, но согласились заключить контракт с российским оборонным ведомством для участия в войне. Впрочем, при транспортировке изменили решение и пытались избежать отправки на фронт.

Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия, проверяют близлежащие населенные пункты и устанавливают возможные маршруты побега.

Администрация Ибресинского муниципального округа подтвердила факт инцидента. По предварительной информации, беглецам грозит открытие новых уголовных производств.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о проблемах с мотивацией среди части лиц, привлекаемых к войне с мест лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что планирует инициировать просмотр подходов к отключению мобильного интернета во время ракетно-дроновых атак.
По его словам, нынешняя практика, когда связь отключают на всей территории региона, создает значительные неудобства для населения и может иметь негативные последствия. Поэтому он предлагает перейти к более точечным ограничениям только в тех районах, где существует непосредственная угроза. В то же время Гусев не уточнил, к каким именно органам планирует обращаться с этой инициативой. Ранее в региональных властях отмечали, что решения об отключении интернета принимаются силовыми структурами совместно с операторами связи.



Источник: https://t.me/astrapress/109363
