logo_ukra

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ще один губернатор рф бʼє на сполох: що не так
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще один губернатор рф бʼє на сполох: що не так

У росії заговорили про зміну підходу до відключень мобільного інтернету під час атак

9 квітня 2026, 21:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що планує ініціювати перегляд підходів до відключення мобільного інтернету під час ракетно-дронових атак.

Олександр Гусєв про відключення інтернету в рф

За його словами, нинішня практика, коли зв’язок відключають одразу на всій території регіону, створює значні незручності для населення та може мати негативні наслідки. Тому він пропонує перейти до більш точкових обмежень — лише в тих районах, де існує безпосередня загроза.

Водночас Гусєв не уточнив, до яких саме органів планує звертатися з цією ініціативою. Раніше в регіональній владі зазначали, що рішення про відключення інтернету ухвалюються силовими структурами спільно з операторами зв’язку.

Подібні заяви з’являються на тлі критики таких обмежень з боку інших російських регіонів. Зокрема, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков раніше заявляв, що масове глушіння зв’язку завдає шкоди регіону та може впливати на безпеку населення.

Експерти зазначають, що відключення мобільного інтернету використовується як один із заходів протидії безпілотникам, однак водночас створює проблеми для цивільної інфраструктури та комунікації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець Олександр Болтинський із позивним "Вологда", який служив у різних підрозділах армії рф, розповів про випадки насильства та внутрішніх зловживань у військовому середовищі.
За його словами, у підрозділах існує практика неформальних поборів, коли військові змушені платити за різні аспекти служби. Відмова, як стверджується, може призводити до жорсткого поводження, зокрема фізичного тиску. Він також заявляє, що найбільш непокірних можуть відправляти до штурмових груп із високим рівнем ризику. Подібні дії, за його словами, використовуються як інструмент покарання. Болтинський стверджує, що служив у кількох підрозділах, однак, за його оцінкою, подібні практики мають системний характер і не залежать від конкретної частини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://voronezh1.ru/text/gorod/2026/04/08/76355621/
Теги:

Новини

Всі новини