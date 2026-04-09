Ще один губернатор рф бʼє на сполох: що не так

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що планує ініціювати перегляд підходів до відключення мобільного інтернету під час ракетно-дронових атак.

Олександр Гусєв про відключення інтернету в рф

За його словами, нинішня практика, коли зв’язок відключають одразу на всій території регіону, створює значні незручності для населення та може мати негативні наслідки. Тому він пропонує перейти до більш точкових обмежень — лише в тих районах, де існує безпосередня загроза.

Водночас Гусєв не уточнив, до яких саме органів планує звертатися з цією ініціативою. Раніше в регіональній владі зазначали, що рішення про відключення інтернету ухвалюються силовими структурами спільно з операторами зв’язку.

Подібні заяви з’являються на тлі критики таких обмежень з боку інших російських регіонів. Зокрема, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков раніше заявляв, що масове глушіння зв’язку завдає шкоди регіону та може впливати на безпеку населення.

Експерти зазначають, що відключення мобільного інтернету використовується як один із заходів протидії безпілотникам, однак водночас створює проблеми для цивільної інфраструктури та комунікації.

