Еще один губернатор России бьет тревогу: что не так

Ткачова Марія
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что планирует инициировать просмотр подходов к отключению мобильного интернета во время ракетно-дроновых атак.
Александр Гусев об отключении интернета в России
По его словам, нынешняя практика, когда связь отключают на всей территории региона, создает значительные неудобства для населения и может иметь негативные последствия. Поэтому он предлагает перейти к более точечным ограничениям только в тех районах, где существует непосредственная угроза.
В то же время Гусев не уточнил, к каким именно органам планирует обращаться с этой инициативой. Ранее в региональных властях отмечали, что решения об отключении интернета принимаются силовыми структурами совместно с операторами связи.
Подобные заявления появляются на фоне критики подобных ограничений со стороны других российских регионов. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявлял, что массовое глушение связи наносит ущерб региону и может влиять на безопасность населения.
Эксперты отмечают, что отключение мобильного интернета используется как одна из мер противодействия беспилотникам, однако в то же время создает проблемы гражданской инфраструктуры и коммуникации.